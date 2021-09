Helmet wraca do Polski. Legenda nowojorskiego rocka zagra w Warszawie

Legenda nowojorskiego rocka lat 90., zespół Helmet wraz ze swoim charyzmatycznym liderem Page’m Hamiltonem wróci do Polski po wielu latach nieobecności w naszym kraju. Amerykanie zagrają w warszawskim klubie Hydrozagadka 4 kwietnia 2022, a bilety na to wydarzenie w cenie 79 zł trafiły właśnie do regularnej sprzedaży.

Helmet wracają do Polski. Legenda nowojorskiego rocka zagra w Warszawie

Nie da się nie wspomnieć o Helmet opowiadając o amerykańskiej scenie alternatywnego rocka lat 90. Założony w 1989 roku przez gitarzystę i wokalistę Page’a Hamiltona skład od początku proponował słuchaczom trudną do sklasyfikowania muzykę, łączącą w sobie wpływy hardcore’u i heavy metalu, ze słyszalnymi wpływami jazzowymi. Dzięki tej wybuchowej mieszance Helmet zyskał potężne rzesze fanów na całym świecie, wydając przy okazji osiem studyjnych krążków. Najsłynniejszy z nich, wydany w 1992 roku album “Meantime” ma już dzisiaj status prawdziwie kultowy.

Do Warszawy Helmet przyjedzie w ramach trasy “Move On: The Covers and Hits Tour” co zwiastuje naprawdę przekrojową setlistę koncertu, a także wiele perełek w postaci własnych aranżacji utworów m.in. Davida Bowie, Wire a nawet The Beatles.

Helmet zagrają w Warszawskim klubie Hydrozagadka 4 kwietnia 2022 roku. Bilety na to wydarzenie w cenie 79 zł są dostępne przez fource.pl, GoOut.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, Biletomat.pl, Going.pl i w Empikach.