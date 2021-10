Ikona punk rocka, były wokalista Black Flag czy Rollins Band przyjedzie do Polski ze swoim wyjątkowym programem “Good To See You 2022”. Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2022 w warszawskim klubie Palladium, a bilety w cenie 99 zł i 119 zł trafią do sprzedaży w czwartek, 7 października.

Henry Rollins wystąpi w Polsce z programem "Good To See You 2022

Zakres aktywności, w których z powodzeniem realizuje się Henry Rollins jest naprawdę szeroki. Światową sławę zdobył dzięki charyzmatycznym występom jako lider punkowego Black Flag, jednak od tego czasu zdążył już zostać również aktorem, pisarzem, wydawcą, podróżnikiem, czy gospodarzem swojego programu TV. Rollins jest jednak przede wszystkim rewelacyjnym mówcą, który swoimi wciągającymi i nierzadko prowokacyjnymi wystąpieniami poruszył tysiące ludzi na całym świecie.

Fot. materiały prasowe

"Good To See You 2022" to błyskotliwe i porywające przemyślenia Rollinsa na temat szalonego i dziwnego czasu światowej pandemii oraz tego wszystkiego, co ją poprzedzało. Przepełniony anegdotami, zwariowanymi historiami, trafnymi refleksjami i dużą dawką sarkastycznego humoru występ daje mnóstwo rozrywki i pozostaje w pamięci na bardzo długo.

Henry Rollins wystąpi 26 stycznia 2022 w klubie Palladium w Warszawie. Bilety w cenie 99 zł oraz 119 zł znajdziecie na fource.pl, GoOut.pl, Eventim.pl, Going.pl i w Empikach.