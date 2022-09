Inclusion wyda debiutancki album "The First Sound of Mars"

Inclusion wydał album "The First Sound of Mars" - to debiutancki album długogrający, nad którym zespół pracował przez ponad 2 lata. Znajduje się na nim 9 kompozycji, które są ze sobą połączone i razem tworzą jednąopowieść.Tak kapela opowiada o nowym wydawnictwie:

Jest to nasze najbardziej progresywne, a zarazem melodyjne wydawnictwo, które wypełnione jest energią, przestrzenią i emocjami. Trzonem płyty są intrygujące linie wokalne położone na ciężkich gitarowych riffach oraz ciasnej sekcji rytmicznej. Ukoronowaniem tego klasycznego już dla nas stylu są syntezatory, sample, efekty, a także dźwięki pochodzące z misji kosmicznych NASA - w tym odgłosy zarejestrowane przez łaziki na powierzchni Marsa. To ponad 46 minut tego, co najlepsze w Inclusion.

Posłuchajcie singla promującego to wydawnictwo:

Premiera The First Sound of Mars odbędzie się 1 października 2022 roku w krakowskim Klub Alchemia.

Tracklista:1.The First Sound of Mars2. Gravity3. Rust4. Signal5. Falling Glass6. The Art of Breathing7. Planet Cold8. Universe Lost9. All of Our Time

Fot. materiały prasowe

Płyta promowana będzie na jesiennej trasie koncertowej: