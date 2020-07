KISS zagra w 2021 roku w Łodzi!

Po epickiej i dobrze udokumentowanej 45-letniej karierze, która zapoczątkowała erę legend rock and rolla, KISS rozpoczął swoją ostatnią trasę koncertową w 2019 roku.

W 2019 roku KISS wyprzedał swoje koncerty na całym świecie, a wszystkie zrealizowane występy były prawdopodobnie największymi show w historii zespołu! Wstępne ogłoszenie trasy koncertowej spotkało się z ogromnym entuzjazmem i - jak się okazało - zapotrzebowaniem fanów na dodatkowe terminy.

Niestety, ze względu na ostatnie światowe wydarzenia, KISS nie był w stanie dotrzymać pierwotnych terminów koncertów zaplanowanych na czerwiec i lipiec 2020 roku. Na szczęście trasę udało się przełożyć na 2021 rok. Zespół zapowiada też, że oprócz ogłoszonych dziś miast zostaną dodane nowe show.

Paul Stanley:- Czekamy. Jesteśmy gotowi. Kiedy ta pandemia się skończy i powiedzą nam, że wszyscy są bezpieczni - wstrząśniemy ziemią i waszym światem jak zawsze i jak nigdy dotąd.

Gene Simmons: - Nie możemy się doczekać, kiedy pandemia dobiegnie końca i każdy z nas będzie już bezpieczny. Planujemy wstrząsnąć waszym światem, gdy będzie już bezpieczny, dla was wszystkich i dla nas. Do zobaczenia w Europie!

W związku z nowymi terminami, KISS wprowadza do sprzedaży specjalne pakiety VIP i przedsprzedaż biletów dla fanklubu „KISS Army”. Do niezapomnianych wrażeń, które czekają na VIP-ów, możemy zaliczyć między innymi: możliwość zrobienia prywatnego zdjęcia z zespołem, dostęp do ekskluzywnego saloniku przedkoncertowego oraz wycieczkę po backstage’u. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.kissonline.com.

Wymiany biletów dokonają sprzedawcy, u którego wejściówki zostały nabyte: jeśli bilety zakupiono poprzez system Ticketmaster kliknij tutaj , a jeśli przez system eBilet - kliknij tu . - Procedura przeniesienia biletów rozpocznie się od poniedziałku, 27 lipca o godzinie 10:00, w tym samym czasie ruszy również regularna sprzedaż nowych wejściówek. Dzień wcześniej, w niedzielę od godziny 10:00, będzie można natomiast kupić pakiety VIP – mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM, która będzie organizatorem koncertu KISS w Łodzi.

Zespół KISS jest znany ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Band od dziesięcioleci udowadnia, że daje najbardziej kultowe i rock’n’rollowe koncerty na żywo. Z tego między innymi powodu Rock and Roll Hall of Fame – muzeum rock and rolla honorujące artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój tych gatunków muzyki – zaliczyło KISS do najważniejszych wykonawców w historii.

Ostatnia trasa KISS o nazwie „END OF THE ROAD” została przeniesiona na 2021 rok. Nowe europejskie daty oraz te przełożone dostępne są poniżej. Zespół zapowiada, że kolejne daty zostaną dodane wkrótce.

Środa, 2 czerwca 2021 - Sportspalais, Antwerpia, BELGIA

Wtorek, 8 czerwca 2021 - Accors Hotel Arena, Paryż, FRANCJA

Czwartek, 10 czerwca 2021 - Westfalenhalle, Dortmund, NIEMCY

Sobota, 12 czerwca 2021 - Atlas Arena, Łódź, POLSKA

Wtorek, 15 czerwca 2021 - Barclaycard Arena, Hamburg, NIEMCY

Sobota, 19 czerwca 2021 - Tele 2 Arena, Sztokholm, SZWECJA

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 - Hartwell Arena, Helsinki, FINLANDIA

Środa, 23 czerwca 2021 - Scandinavian, Gothenburg, SZWECJA

Piątek, 25 czerwca 2021 - Festhalle, Frankfurt, NIEMCY

Środa, 30 czerwca 2021 - Hallenstadion, Zurych, SZWECJA

Sobota, 3 lipca 2021 - Rockfest, Barcelona, HISZPANIA

Niedziela, 4 lipca 2021 - Wizink Arena, Madryt, HISZPANIA

Wtorek, 6 lipca 2021 - Roman Arena, Nimes, FRANCJA

Czwartek, 8 lipca 2021 - Schleyerhalle, Stuttgart, NIEMCY

Sobota, 10 lipca 2021 - O2 Arena, Praga, CZECHY

Poniedziałek, 12 lipca 2021 - Arena Di Verona, Werona, WŁOCHY

Czwartek, 15 lipca 2021 - Budapest Arena, Budapeszt, WĘGRY

Sprzedaż biletów i pakietów VIP rozpocznie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

26 lipca 2020, niedziela, godz. 10:00 – sprzedaż pakietów VIP

26 lipca 2020, niedziela, godz. 10:00 – przedsprzedaż biletów dla „KISS Army”

27 lipca 2020, poniedziałek, godz. 10:00 – sprzedaż ogólna

Niestety, ze względu na kwestie związane z przesunięciem trasy na kolejny rok, KISS nie będzie mógł zagrać w następujących miastach, w których koncerty pierwotnie zostały wyznaczone na 2020 rok. Są to:

Sandnes, Norwegia

Kowno, Litwa

Lizbona, Portugalia

Gliwice, Polska

Sofia, Bułgaria

Wszystkie osoby, które zakupiły bilety na tegoroczny koncert KISS w Gliwicach zgłaszają się do tej bileterii, w której nabyły bilet: Ticketmaster albo eBilet . Obydwa systemy dokonają przeniesienia wejściówek do Atlas Areny. Ostatecznie każdy klient otrzyma nowy bilet na przyszłoroczny koncert KISS w Łodzi. Procedura zamiany wejściówek rozpocznie się od 27 lipca o godzinie 10:00. W tym samym czasie ruszy także sprzedaż biletów dla wszystkich, którzy ich nie kupili, a chcą pojechać na wydarzenie do Atlas Areny. Będzie je można nabyć na bilety.imprezyprestige.com.

- Wszystko to, co zbudowaliśmy i wszystko to, co podbiliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad, nigdy nie mogłoby się wydarzyć bez milionów ludzi na całym świecie, którzy przez te lata zapełniali kluby, areny i stadiony. Będzie to ostateczne świętowanie dla tych, którzy nas widzieli i ostatnia szansa dla tych, którzy nas jeszcze nie spotkali. KISS Army - pożegnamy się z wami na naszej ostatniej trasie z naszym największym jak dotąd koncertem – zapowiadają członkowie zespołu KISS mówiąc trasie „End Of the Road”.