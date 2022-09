Kinomural we Wrocławiu. Audiowizualne murale z całego świata na ścianach kamienic

Już 24 września Wrocław ponownie zamieni się w miasto ruchomych murali. Podczas 4. edycji Kinomuralu, unikatowego wydarzenia łączącego kino i sztukę z tkanką miejską, ponad 70 artystów i artystek z całego świata zaprezentuje swoje prace na kamienicach historycznego Przedmieścia Odrzańskiego. Na 6 tematycznych ścianach zobaczymy kilkadziesiąt dzieł audiowizualnych. Ich twórcy powalczą w tym roku m.in. o Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Kinomural poprzedzi spotkanie wokół sztuki w przestrzeni publicznej.

Od czterech lat podczas jednego wieczoru kilkanaście tysięcy widzów podziwia gigantyczną galerię pod gołym niebem. Boczne ściany kamienic stają się olbrzymimi płótnami, na których powstają efemeryczne projekcje w różnej formie – od wideo-artu, przez kino eksperymentalne i różnego rodzaju animacje, po instalacje audiowizualne.

Kinomural we Wrocławiu: Tematyczne ściany, Nick Cave i wydarzenia specjalne

W programie tegorocznego Kinomuralu znalazły się m.in. dzieła artystów z całego świata wybrane przez grono kuratorskie do sekcji głównej, prace wyłonione w otwartym konkursie na audiowizualną interpretację cytatu z utworu Nicka Cave’a „Fireflies” oraz animacje studentów Katedry Sztuki Mediów ASP Wrocław.

Fot. materiały prasowe

Czwarta edycja wydarzenia przynosi nowości w formule programowej, o czym wspomniał Bartek Bartos, dyrektor imprezy:

Po raz pierwszy każda z sześciu ścian projekcyjnych ma swój temat przewodni.Ściana na Jagiellończyka to pulsujące fantazje o ciele i umyśle, fascynujące i niepokojące zarazem. Ołbińska to kosmiczne układanki, które tworzą niesamowite struktury. Z kolei ściana na Wincentego udowodni, że to, co różnorodne może stać się harmonijne.

Ściana przy Niemcewicza 27 to zarówno coroczna audiowizualna Dobranocka na największym ekranie świata, jak i kuratorowana przez Adrianę Prodeus Ściana poetycka, która spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest ruchoma wizualna poezja. Ściana przy Niemcewicza 30b należeć będzie w całości do Petera Burra, nowojorskiego mistrza animacji komputerowej. Wraz z cyfrowymi pracami artysty zanurzymy się w świat gier wideo, poszukamy wyjścia z labiryntu bezkresnych pejzaży, dystopii i migoczących pikseli. Mieszkający na co dzień na Brooklynie Burr pojawi się we Wrocławiu osobiście. Na Trzebnickiej natomiast zobaczymy efekty warsztatów w ramach projektu LAACT (Light as a Creative Tool) Roberta Sochackiego z kolektywu NOKS. Artyści wizualni i dźwiękowi stworzą animację, dla której punktem wyjścia będzie światło – jego obecność w życiu codziennym i znaczenia w sztuce współczesnej.

Fot. materiały prasowe

Organizatorzy szykują dwa pokazy specjalne – kolejną odsłonę „Threshold” Tomka Tryzny i Agaty Bartos, czyli przygód na pograniczu dziejących się w świecie, z którego nagle i dramatycznie zniknął kolor oraz projekt specjalny autorstwa Piotra Bartosa, Filipa Zawady i Konrada Imieli z muzyką Toma Waitsa.

Po raz pierwszy wśród artystów Kinomuralu jury przyzna wyróżnienia finansowe. Dzięki mecenasowi sztuki OKRE Development trzy równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł każda trafią do artystów wyłonionych w open callu. Trzy kolejne wyróżnienia w tej samej kwocie – jako Nagroda Prezydenta Wrocławia – powędrują do twórców sekcji głównej. Wyniki obrad jury poznamy 25 września.

Kinomural 2022 odbędzie się 24 września w godzinach 19:30-22:00 w sześciu lokalizacjach Przedmieścia Odrzańskiego: przy Trzebnickiej 19-21, Jagiellończyka 40, św. Wincentego 39a-41a, Niemcewicza 27 i Niemcewicza 30b oraz Ołbińskiej 16.