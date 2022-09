Koncert Blenders w Gdańsku

15 października 2022 roku w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się jedyny w tym roku koncert reaktywowanej grupy Blenders. Koncert wyjątkowy, nie tylko dlatego, że zespół powraca na scenę w oryginalnym składzie - z okazji swojego 31-lecia , ale również z powodu lokalizacji wydarzenia, bowiem zespół od 1991 roku reprezentuje Trójmiejską Scenę.

Fot. materiały prasowe

Blenders to kapela z krwi i kości, o której od połowy lat 90'tych dużo się w Polsce i poza nią pisało, która uczestniczyła w dziesiątkach wydarzeń telewizyjnych, gościła na wielu Juwenaliach oraz najważniejszych krajowych festiwalach. Ich popularność odbiła się głośnym echem, a dowodem na to jest to, że do dziś na wielu wydarzeniach można usłyszeć największe hity zespołu, takie jak „Ciągnik”, "Biribomba", "Punkt G", "Czuję, że ja muszę", "Włos to Włos", "Poniedziałek" czy "Mała obawa". Zespół zagrał blisko 800 koncertów i występował na jednej scenie m.in. z Foo Fighters, Alphaville czy Body Count.

Tego lata, Blendersi wystąpili na dwóch dużych wydarzeniach na festiwalowej mapie Polski - Pol’and’Rock Festival i CieszFanów Festiwal. Obecnie zespół pracuje nad nowym albumem.

Teatr Szekspirowski 15.10.22