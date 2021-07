Nocny Kochanek zagra 21 sierpnia w Amfiteatrze pod Grojcem w ramach imprezy PLENR. Przed gwiazdą zaprezentuje się żywiecka grupa South Machine.

Koncert Nocnego Kochanka w Żywcu

Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut…ucha. Tekstowo - ma być zabawnie, a utwory koniecznie muszą opierać się na faktach, czasami nawet autentycznych… Wykorzystując humor, dystans do świata, pastisz i gry językowe, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej, ale nie tylko.

Fot. materiały prasowe

Bilety na PlenR do nabycia na goingapp.pl oraz eventim.pl. Ze względów bezpieczeństwa liczba wejściówek mocno ograniczona