Koncert Rockowe Kobiety. Zagrają Bartosiewicz, Chylińska i Markowska

To już 4. edycja koncertu Rockowe Kobiety i po raz kolejny z najlepszymi, rockowymi kobiecymi głosami w Polsce. Pełne energii trzy koncerty na jednej scenie odbędą się w Spodku 29 stycznia 2022. Tego dnia usłyszymy Edytę Bartosiewicz, Agnieszkę Chylińską i Patrycję Markowską.

Edyta Bartosiewicz rozpoczynała swoją artystyczną działalność pod koniec lat 80. z zespołem Holloee Poloy. Muzycy nie ograniczali się do jednego gatunku, inspirowali się funkiem, rockiem, jazzem i awangardą. W 1990 roku grupa wydała swój jedyny album "The Big Beat", zagrała kilka koncertów i rozpadła się. Bartosiewicz postawiła na własne kompozycje i już w 1992 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta - "Love". Rok po roku od 1994 ukazywały się jej płyty: "Sen", "Szok&show", "Dziecko", "Wodospady", z których każda pokrywała się platyną, a ostatnia złotem.

Agnieszka Chylińska - wokalistka i rockmenka z 10 płytami na koncie, autorka 8 autorskich książek, osobowość telewizyjna, autorka bestsellerowej literatury dziecięcej. Artystka w tym roku świętuje swoje 25-lecie działalności artystycznej i gra największą trasę koncertową:

Kiedy skończyłam 18 lat, jedynym moim marzeniem było wyjście na scenę i wykrzyczenie swojego młodzieńczego buntu, swoich emocji, siebie… Myślałam, że to będzie jednorazowe, że nikt nie zaufa tej szalonej i niegrzecznej dziewczynie, jaką byłam. Po 25 latach, kiedy okazało się, że sen osiemnastolatki trwa i stał się moją drogą, pasją, pracą i namiętnością, muszę przyznać - w środku ciągle mam zbuntowane dziecko, które cały czas chce krzyczeć, mówić do ludzi, pragnie ich obecności i sympatii. Dlatego na samą myśl o mojej Trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność.