Koncert U.D.O. już w listopadzie w Warszawie

Legendarny, oryginalny głos Accept powraca do Polski promować swój nowy album o wymownym tytule "Game Over". Jak sam mówi o tematyce krążka: „Jeśli ludzkość nie przemyśli pewnych rzeczy, może to mieć drastyczne konsekwencje” – UDO ma nadal dużo do powiedzenia w branży muzycznej!

Koncert U.D.O. odbędzie się już 3 listopada w warszawskim klubie Progresja. Bilety: 120/150 zł dostępne na https://progresja.com/pl/

"Game Over" to realistyczna, trzeźwa obserwacja artysty, który widział świat tak intensywnie jak mało kto. Album jest wynikiem licznych podróży odbytych przez Dirkschneidera w ciągu całej kariery. Obserwacja i spotkania z ludźmi, poznawanie nowych kultur i doświadczanie problemów najdalszych zakątków świata pozwoliło mu zebrać doświadczenie, które zaowocowało tak celnym i wrażliwym albumem jak nigdy wcześniej.

Za dosadnymi, zaangażowanymi tekstami idzie równie bezkompromisowa muzyka. Ponadczasowy, rasowy heavy metal garściami czerpie z bogatego doświadczenia niemieckiej i światowej sceny, nie zapominając przy tym o bardziej nowoczesnych akcentach. Zespół, który od lat towarzyszy UDO to nie tylko doskonali muzycy, ale również przyjaciele wokalisty. Gdy wychodzą razem na scenę, możecie być pewni jednego z najlepszych metalowych show, jakie zobaczycie w życiu!

Przed gwiazdą wieczoru wystąpi Existance – francuski skład, który już od ponad 10 lat konsekwentnie gra klasyczny heavy metal, zdobywając coraz większe rzesze fanów. Na koncie mają 4 pełna albumy, z których ostatni pt. Wolf Attack ukazał się w 2021 roku.