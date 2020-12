Konkurs HEMI Music Awards dla artystów

Jesteś artystą gotowym do podboju zagranicznych rynków? Zgłoś się do konkursu dla artystów HMA. Patronat nad inicjatywą objęło Antyradio.

HEMI Music Awards (HMA) to konkurs dla artystów gotowych na rozpoczęcie międzynarodowej kariery oraz zdobywanie nowych rynków i publiczności. HMA organizowane jest przez Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) - Europejską inicjatywę mającą na celu wspieranie artystów i specjalistów branży muzycznej z Czech, Estonii, Grecji, Węgier, Północnej Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowenii i – oczywiście – z Polski.

Wyboru dokona międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzi 27 profesjonalistów z branży muzycznej: organizatorów fetsiwali, promotorów, menedżerów biur exportu, dziennikarzy. Zakwalifikowane zespoły otrzymają wsparcie medialne od 18 partnerów medialnych z dziewięciu krajów biorących udział w projekcie HEMI.

HEMI Music Awards 2021 to zestaw wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz możliwości koncertowe o łącznej wartości 36000 Euro. Zawierają się z nim również konsultacje biznesowe, pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz wsparcie promocyjne.

Do konkursu zgłaszać mogą się zarówno artyści solowi, jak i zespoły, których członkowie są pełnoletnimi mieszkańcami jednego z krajów HEMI, niezaleznie od wykonywanego gatunku muzycznego. Zgłoszenia można wysyłać do do środy 23 Grudnia 2020, do godz. 23:59. Zgłaszający się nie ponoszą żadnych kosztów zgłoszenia.

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: https://hemimusichub.com/awards/

Fot. foto: materiały prasowe

Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) to inicjatywa zrzeszająca dziesięć organizacji z centralej i południowo-wschodniej Europy, współfinansowana przez unijny program Kreatywna Europa na lata 2020-2023.

W partnerstwie uczestniczą zarówno publiczne instytucje jak i prywatne organizacje, stowarzyszenia i Fundacje, organizatorzy muzycznych konferencji i festiwali, Biura Eksportu oraz szkoła biznesu muzycznego.

Wizją i misją HEMI jest stworzenie zrównoważonego i stablinego muzycznego środowiska, rozwój innowacyjnych modeli biznesowych, współprodukcja i współpromocja nowych eventów i produktów muzycznych, stworzenie inkubatora dla profesjonalostów z branży muzycznej oraz wsparcie artystów w drodze do zaspokojenia aktualnych potrzeb rynkowych.

Dowiedz się więcej o HEMI: www.hemimusichub.eu