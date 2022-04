Konkurs Road to Mystic: Znamy czterech finalistów

Road To Mystic, konkurs zorganizowany przez Mystic Coalition we współpracy z Antyradiem, to droga, która doprowadzi zespoły na Mystic Festival. Finalistami zostali: Asperatus, Comepass, Planet Hell i Source Of Mary. Finał live już w piątek, przed koncertami Igorrr, Otto Von Schirach w warszawskim klubie Progresja.

Ze znakomitej pięćdziesiątki zostały cztery kapele, które reprezentują bardzo różne oblicza muzyki metalowej i rockowej. Już w piątek, na scenie warszawskiej Progresji, zobaczymy krakowski Asperatus, specjalizujący się w klasycznie pojmowanym death metalu, poznański Comepass, który balansuje pomiędzy indie rockiem a metalem, śląski sci-fi deathmetalowy Planet Hell oraz trójmiejską grupę Source Of Mary, która do metalowego ciężaru dokłada progresywne ambicje. Kolejność występów zespołów konkursowych ustalimy drogą losowania w dniu występu.

Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2022 do Gdańska, a jego muzyka będzie prezentowana na antenie Antyradia.