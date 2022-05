Już 31 maja 2022 w Warszawie na Torwarze wystąpi Korn. Gościem specjalnym koncertu jest formacja Fever 333. Bilety na to wydarzenie nadal można zakupić na stronie livenation.pl

Korn wystąpi za kilka dni w Warszawie. Gdzie można kupić bilety na to wydarzenie?

Od momentu powstania, Korn sprzedał 40 milionów albumów na całym świecie, zdobył 2 nagrody Grammy, koncertował niezliczoną ilość razy oraz ustanowił wiele rekordów. Wokalista Jonathan Davis, gitarzyści James „Munky” Shaffer i Brian „Head” Welch, basista Reginald „Fieldy” Arvizu i perkusista Ray Luzier, nieustannie przekraczają granice gatunków rockowych, alternatywnych i metalowych, pozostając jednocześnie filarem gatunku, inspirującym rzesze fanów i pokolenia artystów z całego świata. Wpływ i zasięg Korna wykracza poza przyznane nagrody i platynowe certyfikaty.

Skoncentrowani na misji „sztuka jako aktywizm” w 2017 r. Fever 333 po raz pierwszy wystąpili z D333MONSTRATION w południowo-centralnym Los Angeles – chowając się przed przybyciem policji, ale zostawiając ślad na ulicach ich rodzinnego miasta.

Nastąpiły wielkie zmiany w kulturze muzycznej. Tytułowy utwór z ich EP-ki "MADE AN AMERICA" zdobył nagrodę Grammy 2019 w kategorii „Najlepszy występ rockowy”. Ich pełnometrażowy debiutancki album wydany przez Roadrunner Records/333 Wreckords Crew, STRENGTH IN NUMB333RS, osiągnął łącznie 60 milionów streamów.

Stoją zawsze obok ludzi, są aktywistami, koncentrują się na społeczności, dobroczynności i dokonywaniu zmian. Wokalista Fever 333, Jason Aalon Butler, stworzył fundację Walking In My Shoes Foundation, która działa na rzecz organizacji propagujących empatię, zrozumienie i zmiany w społecznościach. Współpracują m.in z: Movement Voter Project – Black Voter Fund, United For A Fair Economy czy Mijente Support Committee. Po tragicznym morderstwie George'a Floyda, Jason spędził 13 dni na ulicach, maszerując na frontach rebelii w Los Angeles. 14. dnia wrócił do domu i zaczął tworzyć, a efektem tego jest EP-ka wydana w 2020 roku - WRONG GENERATION.