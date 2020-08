Występy będą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z wydanego w tym roku krążka Cichońskiego. We wrześniu premierę będzie mieć również kręcony we Wrocławiu klip do utworu „Thanks Jimi” w reżyserii Jarosława Żamojdy.

„Thanks Jimi Symphonic” to pierwszy na świecie symfoniczny program z muzyką Jimiego Hendrixa, który został wydany na płycie. Premiera albumu Leszka Cichońskiego zbiega się z 50. rocznicą śmierci legendarnego artysty. Tytułowym utworem jest kompozycja pt. „Thanks Jimi” – hymn Gitarowego Rekordu Guinnessa. Okładkę płyty zaprojektował ceniony artysta Andrzej Pągowski. Cały materiał będzie można usłyszeć 28 listopada w Imparcie podczas koncertu symfonicznego z okazji urodzin Hendrixa.

Wcześniej, we wrześniu, swoją premierę będzie mieć wyjątkowy klip promujący gitarowy Wrocław utworem „Thanks Jimi”. Za reżyserię teledysku i zdjęcia odpowiada Jarosław Żamojda, jeden z najlepszych operatorów w kraju (m.in. „Ojciec Mateusz”, „W rytmie serca”, „Naznaczony”, „Magda M”), a także ceniony reżyser (m.in. „Młode wilki”, „RH+”, „Skorumpowani”). ludzi" – to prawda i moc, która manifestuje się co roku podczas Rekordu – zapowiada Leszek Cichoński.

Wrocław w hołdzie dla Hendrixa – Cichoński, Riedel, Jose Torres

1 maja – jak co roku – gitarzyści na całym świecie uczcili pamięć o amerykańskiej legendzie – mimo internetowej formuły Gitarowego Rekordu Guinnessa legendarne “Hey Joe” zagrało aż 7 998 uczestników festiwalu. Już 18 września o godz. 19:00 największe przeboje Hendrixa będzie można usłyszeć na żywo – w Ogródku Bar Plażowy przy ul. Wałbrzyskiej Leszek Cichoński z zespołem zagra specjalny koncert poświęcony Jimiemu.

Na scenie zobaczymy takich artystów jak Sebastian Riedel, Łukasz Łyczkowski, Damian Szewczyk, Marek Raduli i Jose Torres. ­

" Jimi odszedł od nas 50 lat temu. W ciągu zaledwie trzech lat stworzył muzykę, która zmieniła świat. Jest mu za co dziękować. To właśnie Hendrix zainspirował mnie do stworzenia największego dziś święta gitarowego na świecie – dzięki Jimiemu od 18 lat spotykamy się we Wrocławiu, cieszymy muzyką, a co najważniejsze – przeżywamy ją razem, przekazując sobie nowy gest pozdrowienia – znak Uni-Vibe – jednoczącą moc muzyki "

– mówi Leszek Cichoński.Podczas koncertu wybrzmią również najbardziej znane utwory Carlosa Santany czy BB Kinga.

Uczestnicy Gitarowego Rekordu Guinnessa – za okazaniem Certyfikatu Gitarzysty – będą mogli kupić bilet w specjalnej cenie – 20 zł. Cena regularna – 50 zł. Sprzedaż biletów odbywa się przez stronę www.ebilet.pl.

Bilety:

50 zł – bilet normalny

20 zł – bilet dla uczestników Gitarowego Rekordu Guinnessa do nabycia w Barze Plażowym przed koncertem za okazaniem Certyfikatu Gitarzysty – wymagana rezerwacja biletu: bilety.koncert2020@gmail.com

500 zł – loża dla 12 osób [w cenie butelka prosecco]