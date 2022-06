Liam Gallagher wydał trzecią solową płytę "C'mon You Know"

Pierwsze dwa solowe albumy Liama Gallaghera - "As You Were" (2017) i "Why Me? Why Not" (2019) - oparte były na prostej acz pewnej formule, czyli połączeniu doskonale znanego głosu artysty z brzmieniem stworzonym z pomocą zaufanych współpracowników, wzbogaconym o świeże rozwiązania oraz wpływy z lat 60. i klasyki rock and rolla. W przypadku trzeciej płyty, "C'mon You Know", która ukazała się 27 maja 2022, mamy sporo zwrotów akcji.

Pierwszych inspiracji dostarczył stały współpracownik Liama, Andrew Wyatt oraz jego wyjątkowa wena i przypływy kreatywności. Tym samym "C'mon You Know" zaczęło przyjmować coraz dziwniejsze i bardziej szalone kształty. Oczywiście, Liam jest Liamem, na albumie słychać więc echa The Beatles i The Stones, ale także odniesienia do T-Rex, Jimiego Hendrixa, The Polyphonic Spree a nawet Beastie Boys. Na płycie pojawiają się ponadto zaskakujący goście, jak Dave Grohl, Ezra Koenig z Vampire Weekend i Nick Zimmer z Yeah Yeah Yeahs.

"Everything's Electric" (jak dotąd najwyższej notowany solowy singiel Liama na liście przebojów w Wielkiej Brytanii) to efekt wyzwania rzuconego przez Liama Gregowi Kurstinowi i Dave'owi Grohlowi, by napisać piosenkę, która połączyłaby w sobie dynamikę "Sabotage" Beastie Boys z napięciem "Gimme Shelter" The Rolling Stones. Tytułowy numer, również jest pełen nieoczywistych akcentów. Mamy tu więc gospelowe, motownowe chórki, skrzekliwy saksofon Ezry Koeniga z Vampire Weekend oraz vintage'owe Moogi potęgujące dźwiękową burzę. Najnowszy singiel, "Better Days", to muzyczny odpowiednik zastrzyku słonecznej dopaminy i prawdziwy festiwalowy hymn z tłustymi bitami rodem z lat 90., które pełnią rolę paliwa odrzutowego.

Posłuchaj podcastu

Zacięcie do eksplorowania nowych terytoriów pojawia się też w innych fragmentach płyty, od otwierającego całość "More Power" z dziecięcym chórem po zamykający zestaw psychodeliczny "Oh Sweet Children". Po drodze słychać zamiłowanie Liama do słodkich harmonii i delikatnych ballad w "Too Good For Giving Up", dalej mamy m.in. punkowo-dubowy "I'm Free".Wcześniejsze solowe płyty Liama Gallaghera to "As You Were" (2017) i "Why Me? Why Not" (2019), które dotarły na szczyt UK Official Album Chart. Podobnie zresztą jak jego "MTV Unplugged" (2020).