W przedostatni weekend lipca, we Wrocławiu zrobi się naprawdę głośno - 24 i 25.07.2021 r. (sobota, niedziela) Czasoprzestrzeń (ul. Tramwajowa 1-3, Zajezdnia Dąbie). Mnóstwo muzyki – 2 sceny, 20 zespołów, m.in. Nervosa, Decapitated. Do tego leżaki, zimne napoje, food tracki i 12 stoisk z zespołowym merchem.

Louder Fest 2: Rozpiska czasowa festiwalu i sprzedaż biletów

W plenerowych warunkach na dwóch scenach wystąpi aż 20 zespołów z najwyższej metalowej półki, nie tylko z Polski! W sobotę na scenie pojawi się brazylijska Nervosa, czyli cztery piękne kobiety, które pokażą jak się gra metal. Tuż przed nimi wystąpi wrocławski zespół The Sixpounder, natomiast gwiazdą drugiego dnia będzie posiadający uznanie fanów i krytyków na całym świecie – Decapitated!

Oprócz muzyki, która w tych dwóch dniach będzie rządzić Wrocławiem organizator przewidział specjalnie wydzieloną strefę gastro, w której będziesz mógł się zrelaksować, napić zimnych napoi, zjeść i odpocząć przed szaleństwem pod sceną. Nie zabraknie także licznych stoisk z zespołowymi gadżetami, na których możesz spotkać swoich idoli - zdobyć autograf lub zdjęcie.

Specjalnie dla zagranicznych fanów metalu, albo osób w odległych miejscach Polski festiwal będzie transmitowany na żywo przez 6 kamer i drona. Jest już uruchomiona platforma streamingowa przez, którą możesz wykupić dostęp.

Louder Fest 2 - Hybrid Metal Music Festival artyści

Scena główna Louder:

24.07 - sobota: Scylla, Valkenrag, Insidius, The Materia, The Sixpounder, Nervosa

25.07 - niedziela: Hellhaim, Pandrador, Mentally Blind, Vane, Ragehammer, Decapitated

Scena wrOFFław Extreme:

24.07 - sobota: Head Up, Thar Ai, Mindfak, Las Trumien

25.07 - niedziela: Methopia, Synapsa, Miecz, Warbell

BILETY KOLEKCJONERSKIE: https://louderfest.pl/product/bilet-kolekcjonerski/

BILETY SYSTEMOWE: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/louder-fest/ https://goout.net/pl/louder-fest-2021/szbuwkr/

PLATFORMA STREAMINGOWA: https://louderfest.ppv-stream.pl/

LOUDER FEST FAN PAGE: https://www.facebook.com/search/top?q=louder%20fest

Rozpiska godzina sceny głównej:

Sobota 24.07.2021 r.

16:00 - Scylla

17:10 - Valkenrag

18:20 - Insidius

19:30 - The Materia

20:40 - The Sixpounder

21:50 - Nervosa

Niedziela 25.07.2021 r.