22 maja w kilku miastach Polski odbędzie się jedyna w swoim rodzaju międzynarodowa, charytatywna impreza motocyklowa – The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR). Organizatorzy edycji warszawskiej zapraszają uczestników do Centrum Praskiego Koneser. Po dwóch latach jazdy w formule solo, tym razem zaplanowano wspólny przejazd po mieście.

Motocykliści kontra rak prostaty. Już niedługo startuje DGR 2022

Motocykliści i motocyklistki na swoich klasycznych i customowych sprzętach przejadą ulicami miast w ponad 100 krajach, by propagować profilaktykę badań w kierunku wykrywania raka prostaty oraz wspierać przeciwdziałanie fali samobójstw wśród mężczyzn. Dodatkową ideą wydarzenia jest to, by był on dżentelmeński. Uczestnicy ubierają się elegancko, w garnitury/koszule, co przy okazji ma na celu łamanie stereotypów dotyczących motocyklistów.

Udział w DGR jest bezpłatny i polega na rejestracji na stronie https://www.gentlemansride.com/. Uczestnik podając podstawowe dane oraz informację o marce swojego motocykla tworzy tym samym swój profil. Uzyskuje również dostęp do takich informacji, jak trasa przejazdu oraz godzina i miejsce startu.

Fot. materiały prasowe

Projekt wystartował w 2012 roku w Sydney w Australii. W tym roku The Distinguish Gentleman’s Ride odbędzie się już po raz jedenasty. DGR z roku na rok rośnie w siłę. W 2021 roku uczestniczyło w nim około 65 tys. motocyklistów. Przejazd jest poprzedzony dobrowolną zbiórką funduszy na rzecz walki z rakiem prostaty i realizację programów prewencji samobójstw wśród mężczyzn.

The Distinguished Gentleman’s Ride w Warszawie

W tym roku nie zabraknie atrakcji dla uczestników DGR Warszawa. Miejscem startu i mety będzie Centrum Praskie Koneser. Uczestnicy, którzy wcześniej dokonali rejestracji na oficjalnej stronie wydarzenia, otrzymają starter packi z upominkami od organizatorów. Niespodzianki przewidziano również za najlepsze stylizacje, dla właścicieli najładniejszych motocykli i za największy przebieg.

Warto pamiętać, że datki na szczytny cel są dobrowolne, a udział w samym wydarzeniu bezpłatny. Najważniejsze jest samo budowanie świadomości problemu.