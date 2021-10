Muzyczne Spotkania Antyradia w klubie Stodoła - Dziwna Wiosna i Pull The Wire

Muzyczne spotkania Antyradia to cykl imprez, podczas których dyrektor muzyczny Antyradia Marcin Bąkiewicz rozmawia z zaproszonymi, polskimi muzykami rockowymi i prezentuje ich twórczość. Spotkania odbywają się w warszawskim klubie Stodoła. Dodatkową atrakcją dla fanów jest możliwość spotkania się oko w oko ze swoimi idolami, otrzymania autografu czy zrobienia sobie zdjęcia. Wstęp na spotkania jest wolny.

27 października 2021 odbędzie się spotkanie z zespołem Dziwna Wiosna.

Wystarczyło wypuścić trzy piosenki z ich debiutanckiej płyty, żeby Dziwna Wiosna została okrzyknięta nadzieją polskiego rocka, Christiną Aguillerą grunge i Wilkami death metalu.

Dziwna Wiosna to warszawskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal (Brodka, Sister Wood i jeszcze pół Polski) i basista Wojtek Traczyk (Maria Peszek, Gaba Kulka i jeszcze sto pięćdziesiąt jazzowych składów, bo Wojtek najbardziej lubi jazz) zaczęli grać razem w 2018 roku jako Superhuman Like Brando. Wiosną 2020 roku postanowili zacząć od nowa i tak powstała Dziwna Wiosna.

Natomiast 3 listopada odbędzie się spotkanie z zespołem Pull The Wire.

Zespół jest obecny na polskiej scenie rockowej od 15. lat. Szerszej publice dał się poznać w 2012. roku po premierze teledysku do utworu “Kapslami w niebo”, który podbił Internet i stał się nieoficjalnym hymnem ówczesnej akcji “Piwo pod chmurką”. Debiutancki album “W Polsce jest ogień!” oraz wygrana Eliminacji do Przystanku Woodstock 2015 były ich przepustką na największą scenę festiwalową w Polsce.

Ekipa z Żyrardowa ma na koncie setki występów na krajowej scenie klubowej, często pojawia się na rockowych festiwalach muzycznych, miała okazję występować też na Ukrainie i w Czechach. Ich ostatnia EPka “Sztuka Przemijania” spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami w branżowej prasie muzycznej, a pochodzący z niej singiel promujący “Iluzja” był nominowany do Przeboju Rocku Antyradia. Najnowsza płyta Pull The Wire zatytułowana “Życie to western” miała premierę 2. lipca 2021 roku - to 11 rockowych numerów po polsku.