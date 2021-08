Mystic Festival 2022: Opeth, Mastodon, Killing Joke, Mayhem, Heilung i inni dołączają do programu

Do trzech razy sztuka. Co trzy szóstki to nie jedna. Za trzecim razem musi się udać – i uda się na pewno, czego najlepszym zwiastunem jest mijające właśnie festiwalowe lato. Widzimy się więc w czerwcu 2022 roku w Gdańsku, na wielkim święcie metalu i sił sprzymierzonych. Dziś do programu dochodzą 24 znakomite nazwy. To już niemal pełna lista, ale mamy w zanadrzu sporo dodatkowych atrakcji, w tym znakomity skład Warm Up Day – szczegóły podamy do wiadomości w kolejnych tygodniach.

Finezyjny death metal, metal progresywny, retro hard rock… Opeth miewał różne oblicza, a każde z nich wymykało się szufladkom. Tylko kunszt i twórcza odwaga Szwedów pozostaje niezmienna, więc z radością informujemy, że ich koncert będzie zamykał scenę główną podczas jednego z festiwalowych dni.

Poza tym w programie Mystic Festival znajdzie się miejsce dla różnych odcieni mroku i wszystkich stopni brzmieniowej intensywności – od hard rocka i heavy, przez doom metal, klasyczny death metal, ale też post-punk, hardcore czy po prostu wściekłego rock'n'rolla, aż po black metal i futurystyczną jazdę, która jeszcze nie ma nazwy. Na Mystic Festival 2022 zobaczymy również Mastodon, Killing Joke, Mayhem, Heilung, Obituary, Kvelertak, Baroness, Sólstafir, Witchcraft, Code Orange, Wiegedood, The Vintage Caravan, Alien Weaponry, Svalbard, The Picturebooks, Proscription, The Materia, The Stubs, Stay Nowhere, Spaceslug, Neon Haze, Red Scalp i Taraban.

Mystic Festival 2022: Oto pełna lista potwierdzonych dotąd wykonawców: