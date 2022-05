Najlepsze tribute bandy na jednej scenie. Kiedy i gdzie odbędzie się Undercover Festival?

Pierwsza edycja Undercover Festival to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie na festiwalowej mapie Polski, podczas którego na jednej scenie wystąpią obok siebie najlepsze tribute bands na świecie. W trakcie swoich koncertów odtworzą z największą dbałością o szczegóły zarówno wokal, jak i charakteryzację czy choreografię sceniczną.

David Bowie, Queen, Led Zeppelin, Nirvana, The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Coldplay, Oasis, Elton John i Ed Sheeran – światowej sławy muzycy - współcześni oraz ci, których już z nami nie ma – wszyscy na jednej scenie… to wizja, którą można by dodać do słów utworu „When I live my dream” Davida Bowiego czy „Magic” formacji Coldplay.

Undercover Festival odbędzie się w dniach 13-14 sierpnia w murach Twierdzy Modlin. Festiwal jest pierwszym, największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowej. Na Undercover Festival będziemy mogli usłyszeć najlepsze tribute bands na świecie: Boot-Led-Zeppelin, Nirvana UK, tribute band Queen, Absolute Bowie, Coldplace, Young Elton, Oasish, Ed Sheeran Experience, Guns 2 Roses oraz Not The Rolling Stones.

Fot. materiały prasowe

Już w sierpniu w historycznych murach najdłuższego budynku w Europie zabrzmi muzyka, która łączy pokolenia. Undercover Festival to wydarzenie dla całych rodzin. Poza koncertami na uczestników czeka mnóstwo dodatkowych atrakcji w miasteczku festiwalowym, między innymi: strefa food trucków, wesołe miasteczko, strefa sportów wodnych, wystawa sztuki czy scena stand-up, na której wystąpią: Wojciech Fiedorczuk, Piotrek Szumowski, Damian Skóra, Bartosz Zalewski. Na terenie festiwalu otwarte zostanie również pole namiotowe dla uczestników.

Bilety Early Bird w specjalnej cenie 119 zł(bilet jednodniowy) i 189 zł (dwudniowy karnet) można kupić od dziś (28 kwietnia) na stronie festiwalu oraz przez eBilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/undercover-festival/