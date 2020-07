Nocny Kochanek na domówce, jakiej jeszcze nie było!

Końcem lipca Nocny Kochanek zagra na pierwszych po pandemii koncertach live z udziałem publiczności! Klubowa trasa koncertowa HAŁSówka przewiduje aż trzy koncerty zespołu – we wrocławskim A2, krakowskim Zet Pe Te oraz warszawskiej Progresji. Scenę przed występami grupy rozgrzeje zespół 8 lat w Tybecie.To piątka silnych charakterów ze Śląska Cieszyńskiego, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Determinacja i upór w dążeniu do celu to sprawa nadrzędna. Muzycy przekładają treść nad formę, stawiają na naturalność i wiarygodność. Debiutancki album "Betonu nie spalą" nominowany był przez Antyradio do "Polskiej Płyty Rocku 2019"!

HAŁSówka to impreza z ograniczoną ilością miejsc – jak na dobrą domówkę przystało! Każdy event rozkręca w klubie dziennikarz muzyczny, a wieczór zakończy numer, na który uczestnicy będą mogli głosować przed koncertem.

Dodatkowo, organizator HAŁSówki ogłosił konkurs na "Wieczór panieński z Nocnym Kochankiem". Zasady są proste – fanki zespołu muszą pochwalić się pod postem konkursowym fotką z najlepszej imprezy, na jakiej były, a do wygrania open bar i spotkanie z Nocnym Kochankiem! Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj.

Bilety na HAŁSÓWKI do nabycia tylko na going.pl.

Rozkład jazdy:

NOCNY KOCHANEK z suportem zespołu 8 lat w Tybecie:

24 lipca - Progresja Warszawa

25 lipca - A2 Wrocław

26 lipca - Zet Pe Te Kraków

Organizator : Progresja/ A2 / ZPT / DM Agency