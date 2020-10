Nowy album Bruce'a Springsteena "Letter to You"

"Letter to You" to niesamowity album celebrujący przyjaźń na całe życie, muzykę graną na żywo i współpracę z E Street Band. Płyta uchwyciła niesamowitą siłę, jaką ma występowanie w rockowym zespole. To pierwsze od dekad nagranie w formie live wykonane przez E Street Band, które podkreśla wagę więzi między ludźmi tworzonych przez wspólne granie muzyki.

Na "Letter to You" znajduje się 12 utworów, świeżo napisanych przez Bruce'a Springsteena, a także legendarnych, wcześniej niepublikowanych utworów z lat 70’. Każdy służy jako hołd oddany E Street Band i muzyce rockowej. To pierwsza kooperacja między Brucem i E Street Band od trasy koncertowej w 2016 roku. Przy okazji premiery płyty, na platformie Apple TV+ pojawił się specjalny dokument o jej powstawaniu wyreżyserowany przez Thoma Zimny’ego.

Na albumie poza Brucem Springsteenem usłyszymy takich artystów jak: Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano i Jake Clemons. Za produkcję odpowiadał Ron Aniello i Bruce, za mix Bob Clearmountain, a za mastering Bob Ludwig.

Muzyczna kariera Bruce’a trwa od 40 lat, zaczynając się w 1973 roku płytą „Greeting from Asbury Park, NJ”. Artysta zdobył 20 nagród GRAMMY, Oscara, Tony i został włączony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2016 roku została wydana biografia muzyka o nazwie „Born To Run” i album, który jej towarzyszył, czyli „Chapter and Verse”. Parę miesięcy później otrzymał Prezydencki Medal Wolności.

Jego niesamowity spektakl „Springsteen on Broadway” był wystawiany ponad 230 razy i doczekał się soundtracku i specjalnej produkcji Netflixa. W 2019 roku wydał pierwszy od pięciu lat studyjny album – „Western Stars”, a chwilę później ze swoim wieloletnim współpracownikiem Thomem Zimnym stworzyli specjalny film o tej samej nazwie.