OFF Festival 2022: Od innego metalu po nieoczywisty rap

Organizatorzy OFF Festivalu ogłosili kolejne gwiazdy imprezy. Na wydarzeniu zagrają; Amenra, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, asthma, Gruzja, Ćpaj Stajl, Lordofon, Jakub Skorupa, Midsommar i Frank Leen.

7 sierpnia wystąpi Amenra. W XXI wieku metal przeszedł metamorfozę. Skończył się wyścig zbrojeń, ustały zawody w to, kto gra szybciej i groźniej zabrzmi, a zaczęło sięposzukiwanie duchowości. Amenra kroczą na czele tej rewolucji, a ich muzyka, choć przyrządzona ze znanych składników (od doom metalu i sludge przez hardcore po black), nie tylko brzmi oryginalnie, ale na koncertach wytwarza aurę pradawnego, wydzierającego energię naturze rytuału. Ten belgijski zespół to prawdopodobnie najzdolniejszy i najbardziej oryginalny protegowany Neurosis –choć ich ostatni album, znakomity „The Doorn” (2021) ukazał się nie w barwach Neurot Records, ale Relapse.

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul zagrają 7 sierpnia na Scenie Eksperymentalnej BUH. „Tropical Dancer”, wspólny płytowy debiut Belgijki z Karaibów i Belga chińskiego pochodzenia, powstały przy współpracy z Soulwax, to album, który mogliście przegapić w dniu premiery. Ale to nic, wypłynie w podsumowaniach roku, bo na taką płytę scena klubowa czekała od lat. Materiał oryginalny i przebojowy zarazem, zabawny i dobrej zabawie służący, ale też zmuszający do myślenia brawurowym ujęciem tematów, które są równie ważne, co trudne. Przywłaszczenie kulturowe, mizoginia, rasizm, postkolonializm,poprawność polityczna–a jednak, można i myśleć, i tańczyć. Na OFFie czeka was zarówno ich wspólny występ, jak i solowy set Bolisa.

Asthma wystąpi 5 sierpnia również na Scenie Eksperymentalnej BUH. Mateusz Wardyński to raper z Bielsko-Białej, który ma zasięg i fanbase międzypokoleniowy – dzieciaki go słuchają, bo mówi w ich imieniu, a ich rodzice dlatego, że imponuje im polityczne i społeczne ogarnięcie młodego artysty oraz jego staroszkolny styl, czerpiący garściami z tego, co najlepsze w hip-hopie XX wieku. Na „Manifeście”, debiucie asthmy w barwach Def Jam, gości m.in. KRS-One, legenda amerykańskiego rapu.

6 sierpnia widzowie zobaczą Gruzję. Oryginalny głos w polskim metalu, chociaż to już nie tylko metal. Powiew świeżości, choć coś tu śmierdzi. Zespół złożony z prowokacji, przebłysków geniuszu i powiewów absurdu, z trollowania na koncertach i w sieci. Gruzja wykpiwa blackmetalowe (i nie tylko) klisze w środowisku traktującym wizerunek bardzo serio, budząc okrzyki entuzjazmu i wrogie pomrukiwania. Gruzja ma w dorobku trzy albumy, z czego ostatni jest ścieżką dźwiękową do gry będącej symulatorem księdza.

Ćpaj Stajl wystąpi natomiast 7 sierpnia. Jakie czasy, taki krakowski bard. Hiphopowy projekt relacjonujący życie na krawędzi, z jego euforycznymi wzlotami i bolesnymi upadkami oraz paskudnymi konsekwencjami. A wszystko to na podkładach, które zrywają czapki, z refrenami, które nie wyjdą wam długo z głów i błyskotliwymi tekstami. Ich płyty –„Lato w Ghettcie”, „Melodramat” i „Złoty strzał” –opisują miasto, którego nie zobaczycie na wycieczce szkolnej na Rynek i Wawel.

5 sierpnia na scenie Perlage zagra Lordofon. Warszawski projekt, w którym raperMaciej Poreda i producentMichał Jurekproponują przegląd swoich muzycznych fascynacji –od nowego rapu, przez nostalgiczny pop, po gitarowe, indierockowe grania. Jesienią 2020 roku wydali znakomity debiut „Koło”, ale życie toczy siędalej i wreszcie przyjdzie czas na sceniczną prezentację tego materiału na OFFie.

Tego samego dnia wystąpi Jakub Skorupa. „Pociągi towarowe” zawiozły go zza korporacyjnego biurka na scenę naszego festiwalu. Od piosenki pod tym tytułem zaczęła się droga Jakuba Skorupy ku życiu, którego chciał, ale po które nie miał śmiałości sięgnąć. Debiutancki album –„Zeszyt pierwszy” –wydany wiosną z nalepką Universal Music świadczy o tym, że mamy na scenie kolejnego songwritera o wielkiej wrażliwości, talencie literackim, ale i umiejętności układania piosenek, które po prostu chwytają za serce.

Midsommar zagra 7 sierpnia na Scenie Eksperymentalnej BUH. Prezentacja brytyjskich gwiazd shoegaze’u i dream popu to na OFFie długa i piękna tradycja. Ale zamiast cudze chwalić, warto poznać swoje –Midsommar to zespół z Warszawy, o krótkim stażu, ale szerokich horyzontach. Ich debiutancka epka „The Dream We Had” jest wymarzonym soundtrackiem do dusznego, sierpniowego popołudnia. n.

5 sierpnia wystąpi natomiast Frank Leen. „Robię muze, mam nadzieję, że polubicie” – przedstawia się na Facebooku Frank Leen. Polubiliśmy i wierzymy, że polubią inni. Tobiasz Fryzowicz jest producentem, gitarzystą i wokalistą, który równie dobrze czuje się w poszukującym hip-hopie, jak w indierockowych balladach. Nagrywał ze Szczylem, Young Igim i Gedzem, ale przede wszystkim pisze własną historię. Zanim wszyscy poznają go z pierwszych miejsc list przebojów, wy zobaczycie go z bliska w Katowicach.

OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5-7 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Wystąpią wcześniej ogłoszeni: Iggy Pop, Central Cee, Metronomy, Mura Masa, Bedoes, Rina Sawayama, Bikini Kill, DIIV, ROMY, Papa Dance gra „Poniżej krytyki”, Alyona Alyona, Kacperczyk, Pi’erre Bourne, Yves Tumor & Its Band, Alt?n Gün, Molchat Doma, Dry Cleaning, Q, WaluśKraksaKryzys gra „MiłyMłodyCzłowiek”,Prospa, DJ Seinfeld presents Mirrors: Live, Erika de Casier, Myd (LIVE BAND), Natalie Bergman, Arooj Aftab, Yard Act, Shygirl, Sofia Kourtesis, Ela Minus, Mdou Moctar, The Armed, Jaubi, Crows, Squid, Lex Amor, Duchy i inni...