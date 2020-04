Orbita Wiru pokazała teledysk do utworu "Hipis"

Zespół Orbita Wiru podzieliła się teledyskiego do tytułowego utworu z nowej płyty "Hipis 2020". W klipie główna rola przypadła dzikiej naturze. Został on wyreżyserowany i zmontowany przez Jana Walencika, filmowca, fotografa i dokumentalistę przyrody, autora wielu cykli filmowych przedstawiających piękno przyrody polskiej m.in. "Saga prastarej puszczy'', "Tętno pierwotnej puszczy". Jan Walencik wraz z żoną (prywatnie rodzice Macieja - wieloletniego perkusisty i współtwórcy OW) mieszkają i tworzą w Białowieży uwieczniając dzikie życie puszczy w niekonwencjonalny dla tego gatunku filmowego sposób, ponieważ ich filmy mają charakter fabuły przybliżającej nas do tego nieznanego świata.

"Hipis" to utwór o istocie wolnej, świadomie żyjącej w dzisiejszym świecie, która zachowuje indywidualność, swobodę i żyje jego pełnią.

Jan Walencik tak wypowiedział się na temat teledysku: