Perkusista grupy Scorpions, Herman Rarebell, zagra w Polsce

Herman Rarebell razem z Hurricane Orchestra i swoim zespołem wybiera się w trasę koncertową po Europie. Fani w Polsce i innych krajach Europy będą mogli zobaczyć raz jeszcze legendarnego perkusistę. To wyjątkowa okazja spotkania z muzyką Scorpions w orkiestrowym brzmieniu.

Trasa już niebawem zawita do Polski:

12 listopada 2021 r. – WROCŁAW (Radio Wrocław)

13 listopada 2021 r. – KATOWICE (Miasto Ogrodów)

03 marca 2022 r. – KRAKÓW (ICE)

17 czerwca 2022 r. – BIAŁYSTOK (Opera i Filharmonia Podlaska)

18 czerwca 2022 r. – LUBLIN (Centrum Spotkania Kultur) 1

9 czerwca 2022 r. – WARSZAWA (Progresja)

Ponad 1,5 roku trwały aranżacje piosenek Scorpions na instrumenty orkiestrowe. Większość hitów jest autorstwa Hermana Rarebella, na czele z "Rock You Like A Hurricane". Na żywo zabrzmią też z pewnością "Wind Of Change", "Send Me An Angel" czy "Still Loving You".

Fot. materiały prasowe

Herman Rarebell jest przekonany, że wspólnie z Tobym Thalhmmerem, odpowiedzialnym za całą trasę, stworzy wielkie muzyczne przeżycie, które przekracza granice państw w melodyjny i niepowtarzalny sposób. Bilety oraz informacje dostępne u organizatora trasy koncertowej www.piosenka-plus.com.

Pod koniec roku ukaże się płyta "Scorpion’s Songs Symphonic".