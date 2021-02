Pidżama Porno kolejną gwiazdą festiwalu Rock Na Bagnie 2021

Pidżama Porno kolejną gwiazdą tegorocznego Rocku Na Bagnie w Goniądzu na Podlasiu. Swój udział potwierdzili też The Analogs, St. Omer. Pojawi się też Radio Bunt ze specjalnym programem. Festiwal planowany jest na 2 i 3 lipca.

O Pidżamie Porno i Grabażu można by pisać dużo i niemal same dobrze rzeczy. Ważne jest, że po raz pierwszy przybędą do Goniądza, aby pokazać się świetnej publiczności przyjeżdżającej na Rock na Bagnie. Istniejący z przerwami od grudnia 1987 roku zespół stał się legendą polskiej muzyki. We wrześniu 2019 roku ukazała się ostatnia jak do tej pory płyta poznaniaków „Sprzedawca jutra”. Pewnie część piosenek z tej płyty usłyszymy w Goniądzu.

Po trzech latach nieobecności znów na Podlasiu pojawi się szczecińska legenda street punka, czyli zespół The Analogs. Zespół prowadzony przez Pawła Czekałę w międzyczasie też wydał kolejną płytę, więc na jego występ fani będą czekać z niecierpliwością. Podobnie jak na debiutancki koncert ST. OMER, grupy stworzonej przez charyzmatycznego Darka „Para Wino” Paraszczuka, w której występują muzycy związani wcześniej zespołami Kryzys, Brygada Kryzys czy Vespa.

Swoje występy potwierdzili też zespoły Mamusiu Ratuj w poprzednim wcieleniu znany jako Chaos Ukraina, warszawski Criminal Tango grający mieszankę punk rocka, rockabilly, z domieszką swingu, a wszystko utrzymane w charakterze Grzesiuka oraz nowofalowo-postpunkowy Black Flowers z Grudziądza, który zszedł się w zeszłym roku po wielu latach niebytu. Muzycy Black Flowers znani są z takich zespołów jak Cela nr 3, Prosektorium czy Vortex.

Osobną historię zapisało na Rocku Na Bagnie niezależne internetowe Radio Bunt, które także w tym roku stworzy specjalny program. Obecne w Goniądzu od 2014 roku zacznie swój program już 1 lipca „Nocą na Bagnie”, podczas której Pietia Wierzbicki zaprezentuje kolejne wydanie legendarnej już audycji „Zgrzyt”, a zaproszeni przez dziennikarzy artyści zagrają swoje koncerty w specjalnie przygotowanym namiocie. Skład tego koncertu przekażemy w jednym z kolejnych niusów.

Do końca kwietnia można kupić karnety na imprezę po 120 złotych. Można je zamawiać w sieciach Ticketmaster i GoOut.