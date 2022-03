Pierwsza edycja Frozen Sun Fest 2022. Zagrają Decapitated i Illusion

Pierwsza edycja Frozen Sun Fest odbędzie się 9 lipca 2022 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Headlinerem imprezy jest Decapitated. Zespół słynie z niesamowitej jakości scenicznej, więc organizatorzy gwarantują dobrą zabawę.

Drugą gwiazdą festiwalu zostaje zespół Illusion, legenda polskiej muzyki spod znaku ciężkich brzmień. W dodatku oba zespoły będą obchodzić w tym roku swoje rocznice, Decapitated świętować będzie 25-lecie, a Illusion aż 30-lecie. Na scenie zobaczymy też kanadyjski Get The Shot oraz z rodzimego podwórka From Today, Noconcreto, Sothoris i Synapsę.

Bilety od 89 złotych kupicie na stronach progresja.com i goout.net.

