Pink Floyd – Wydanie Specjalne Teraz Rocka już w sprzedaży

Do sprzedaży trafiło bogato ilustrowane wydanie specjalne „Teraz Rocka” poświęcone w całości Pink Floyd. Na 146 stronach znajdziemy mnóstwo faktów i anegdot, uzyskanych często z pierwszej ręki, od samych muzyków, Rogera Watersa, Davida Gilmoura i Nicka Masona, ale też od ich współpracowników, Storma Thorgersona, Geralda Scarfe’a czy Alana Parsonsa.

Dziennikarze „Teraz Rocka” przypominają historie klasycznych płyt, od "The Piper At The Gates Of Dawn" przez "The Dark Side Of The Moon" czy "The Wall" po "The Endless River", odkrywają znaczenie symboli na ich okładkach i rozszyfrowują słynne piosenki. Zaglądają za kulisy filmowych produkcji z udziałem zespołu, z Pink Floyd w Pompejach i "The Wall" na czele. Przybliżają tragiczne losy i skromny, ale kultowy dorobek pierwszego lidera grupy – Syda Barretta. W wydawnictwie dużo też o życiu i solowych karierach Rogera Watersa, Davida Gilmoura, Ricka Wrighta i Nicka Masona.

Na 146 stronach pisma, które do sprzedaży ogólnej trafiło 16 lipca, znajdziemy między innymi:

• Historie i recenzje wszystkich albumów zespołu – pełny opis dyskografii

• Muzycy Pink Floyd w Polsce

• Solowe kariery Rogera Watersa i Davida Gilmoura

• Wywiady z muzykami Pink Floyd

Nikt się nie spodziewał, że w lipcu 2005 roku grupa Pink Floyd znowu zagra w składzie z Rogerem Watersem. A jednak muzycy, od lat skłóceni, zakopali topór wojenny i spotkali się w londyńskim Hyde Parku na scenie podczas niezwykłej imprezy Live 8. Sukces ich występu sprawił zaś, że muzyka Pink Floyd znowu rozpaliła emocje tak wielkie jak w czasach, gdy ukazywały się albumy "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" czy "The Wall". Także u nas, gdzie zespół zawsze miał rzesze fanów. Tym bardziej możemy się cieszyć, że panowie zaczęli w końcu dostrzegać Polskę.

David Gilmour znalazł u nas przecież dwóch współpracowników, Zbigniewa Preisnera i Leszka Możdżera, a także zdecydował się – w 2006 roku – zagrać wraz Rickiem Wrightem na wielkim koncercie w Stoczni Gdańskiej. A po dekadzie wystąpił u nas ponownie – na Placu Wolności we Wrocławiu. Roger Waters powierzył Januszowi Józefowiczowi wystawienie w 2006 w Poznaniu swojej opery Ça ira. I wielokrotnie u nas koncertował, w tym trzykrotnie zaprezentował publiczności uwspółcześnioną wersję Pinkfloydowego spektaklu The Wall. W Polsce pojawiał się też Nick Mason – w 2019 roku dał ze swoim zespołem Saucerful Of Secrets rewelacyjny koncert na warszawskim Torwarze.

Każdy z tych koncertów był okazją, by przypomnieć sobie muzykę Pink Floyd, jednego z najsłynniejszych, najpopularniejszych i najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki, o którym można przeczytać w kolejnym już wydaniu specjalnym „Teraz Rocka”.