Płyta grupy Bratek "The Book Of Life"

30 marca 2020 roku trafi na rynek muzyczny nowy album formacji Bratek zatytułowany "The Book Of Life" (HRPP Records). Jest to drugie dzieło gitarzysty Bartosza „Bratka” Wójcika, sygnowane pod jego pseudonimem artystycznym. Pierwszą pozycją artysty jest album "... from the Book of Shadows" tribute to Zakk Wylde.

Najnowsze wydawnictwo to autorskie dzieło Bartka. Jest mocno, metalowo, zadziornie, ale nie brakuje również momentów spokojniejszych z lekką dozą elektroniki Krzysztofa Misiaka (Chylińska).

Na albumie pojawili się: Blaze Bayley (Iron Maiden), Doogie White (Rainbow), Grzegorz Skawiński (O.N.A., KOMBII), Jacek Krzaklewski (Perfect), Mietek Jurecki (Budka Suflera). Na krążku usłyszymy również: Michał Mysza, Ryszard Wilk oraz Grzegorz Krawczyk.