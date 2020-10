Płyta z koncertem Happysad na Pol'and'Rock Festival 2019

1 października 2020 wystartowała przedsprzedaż kolejnego wydawnictwa koncertowego Złotego Melona – tym razem fani Najpiękniejszego Festiwalu Świata mogą sobie przypomnieć występ grupy Happysad z Pol’and’Rock Festival 2019.

Happysad, rok temu wrócili na Najpiękniejszy Festiwal Świata i dali wyjątkowy koncert z udziałem Darii Zawiałow oraz Mroza. Efektem tego show jest wydawnictwo, które swą oficjalną premierę będzie mieć 16 października 2020.

"

Jako organizatorzy Najpiękniejszego Festiwalu Świata zawsze chętnie wracamy do zespołów, które nie zatrzymują się w miejscu, które w sposób naturalny zmierzają, aby pokonywać kolejne granice, a powrót do przeszłości także nabiera dojrzałości i w żaden sposób nie odbiega od zawartości całego, muzycznego spektaklu, jaki nam sprawił Happysad. I jedna dla mnie perełka, która koi moją duszę, bo jak zwykle artyści potrafią o rzeczach ważnych zaśpiewać tak, że, stety lub niestety, są one latami aktualne. I o tym mówi utwór „Nic nie zmieniać”, chociaż chciałoby się, żeby właśnie tak nie było. Piękny koncert, który z wielką przyjemnością opakowaliśmy w podwójny winyl oraz box 2 x CD i DVD "