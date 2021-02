Płytowy debiut Holyguns "Blizny" i kampania #SięgnijpoMoc

Tytułowe "Blizny" to płytowy debiut zespołu Holyguns, który ma za sobą bogate doświadczenie sceniczne. Grupa głównie znany jako Finalista Antyfestu Antyradia 2019, ale znana również z koncertów w największych klubach w Polsce. Holyguns w ciągu ostatnich lat najczęściej dzielił scenę z gwiazdami i legendami polskiej muzyki rockowej takimi jak: Illusion, Lipali czy też Luxtorpeda, Siq, Tuff Enuff. Na albumie wśród 8 autorskich kompozycji znajdują się utwory dobrze znane słuchaczom Antyradia m.in. z listy przebojów Turbo Top: „Wolność” i „Każdego dnia”. Dwa pierwsze single rozbrzmiewały również w wielu Polskich rozgłośniach Akademickich czy regionalnych stacjach radiowych.

Fot. foto: materiały prasowe

"Blizny" to 8 energicznych, rockowych kompozycji z niebanalnymi, polskimi tekstami, w których zawarty został świadomym przekaz wynikający z codzienności, ludzkich emocji i wzajemnych relacji. Tym samym tytułowe "Blizny" stały się elementem kampanii prospołecznej #Sięgnij poMoc, której pomysłodawcą jest Holyguns.

Sięgnij poMoc! #siegnijpoMoc to głównie kampania towarzysząca trasie koncertowej Holyguns i zaproszonych do niej, zaprzyjaźnionych gwiazdy Polskiej sceny rockowej, którą bez wątpienia łączą emocje z przekazem.

Uczucia nienazwane, niewyrażone, tłumione mogą prowadzić do problemów takich jak depresja, uzależnienie, choroby. Łatwiej jest od tego uciec niż się temu przyjrzeć. Ucieczka może różnie wyglądać, ale często wybieranym sposobem jest sięganie po alkohol, narkotyki, czy też coraz częściej świat wirtualny.

Holyguns dają do zrozumienia, że świadome życie, w zgodzie ze sobą, wykorzystanie swojego potencjału, działanie w obszarze swoich pasji, to to czego potrzebujemy, by Żyć przez duże "Ż". Błękitny Krzyż zaś wykonuje robotę, która ma na celu praktycznie znaleźć się w tym miejscu: świadomości siebie, swoich emocji, ograniczeń i możliwości, umiejętności wyrażania swoich potrzeb oraz zdrowego odpowiadania na potrzeby innych.

Trasa planowo, koncertami obejmie duże miasta Polski w tym m.in. Warszawę, Kraków, Bielsko - Biała, Gliwice, Łódź, Poznań, Wrocław, Białystok, Olsztyn, Gdańsk. Jeszcze w pierwszej części tego roku planowane są dwa koncerty on-line. Zaraz później ruszają pierwsze plenery, a jesienią koncerty klubowe. Holyguns oraz Partnerzy liczą na wsparcie akcji przez fanów oraz wszelkie media. Więcej informacji w temacie będzie można śledzić na bierząco w profilach społecznościowych Holyguns.