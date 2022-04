Road To Mystic, konkurs zorganizowany przez Mystic Coalition we współpracy z Antyradiem, to droga, która doprowadzi młode zespoły na Mystic Festival. Organizatorzy ogłosili 50 zespołów, które zrobiły na jurorach największe wrażenie. Teraz wszystko w rękach publiczności, która może głosować na najlepsze kapele.

Półfinał konkursu Road To Mystic: 50 zespołów czeka na głosy internautów

Road to Mystic jest konkursem dla zespołów, które chcą i powinny wystąpić na Mystic Festival, ale w tym roku same muszą się o to upomnieć. W pierwszej turze zgłosiło się 160 zespołów, z czego absolutna większość to grupy, które reprezentują poziom zasługujący na sceny najlepszych festiwali. Byli to zarówno weterani, jak i ambitna młodzież, były dźwięki spokojne, indierockowe, ale był też bezkompromisowy grindcore i bluźnierczy black metal.

Jury – w składzie: Adam Brzeziński (Mystic Production), Łukasz Dunaj (Noise Magazine), Jarosław Anzhellmo Giers (Antyradio), Marek Prezes Laskowski (Progresja) i Jarek Szubrycht (Gazeta Wyborcza) – wskazało następujące zespoły: Asperatus, Break The Void, Ciśnienie, Comepass, Consumer, Cremaster, Death Crusade, Deathyard, Deivos, Ennorath, Fren, The Freuders, Frightful, From Today, Gnida, Heavyquake, Chainsword, IAMONE, Ironbound, Ketha, Las Trumien, Leash Eye, Lect3r, Low Fen, Mad Teacher, Moonstone, Mortis Dei, Mound, Moyra, Nadihr, No Man's Slave, November Might Be Fine, Painthing, Planet Hell, Pomór, Psychotic Outsider, Retribution, Sacrofuck, Sarang, Sarmat, Scruda, Scumeater, Schismopathic, Skøv, Snake Eyes, Source of Mary, Sullen Guest, Sunday At 9, Tenebris oraz Trylion.

Na stronie mysticfestival.pl można zapoznać się bliżej z wymienionymi grupami, posłuchać ich muzyki i oddać głos na wybrany zespół. Głosowanie odbywa się online, z potwierdzeniem mailowym – szczegóły znajdziecie w instrukcji na stronie.

Głosowanie publiczności w konkursie Road To Mystic 2022 trwa od 11 kwietnia do 22 kwietnia.

Do ścisłego finału trafią trzy grupy, które uzyskają najwięcej głosów oraz jeden zespół wskazany przez jury (tzw. dzika karta). Jury zastrzega sobie możliwość nieprzydzielenia dzikiej karty – wtedy przechodzi kapela, która w głosowaniu uplasowała się na czwartym miejscu.

Zwycięską czwórkę poznamy 25 kwietnia, a już 29 kwietnia odbędzie się koncert finałowy – poprzedzający występy Igorrr, Otto Von Schirach i Drumcorps w warszawskim klubie Progresja. Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2022 do Gdańska, a jego muzyka będzie prezentowana na antenie Antyradia.



Mystic Festival 2022 odbędzie się 2-4 czerwca 2022 roku na ternie Stoczni Gdańskiej. Wystąpią m.in. Judas Priest, Opeth, Mercyful Fate, Killing Joke, Mastodon, Heilung, Saxon Katatonia, Mayhem, Mgła, Solstafir, Igorrr, Benediction, Baroness, Vader i Kvelertak. Pełny skład wykonawców jest przez cały czas dostępny na naszej stronie: www.mysticfestival.pl