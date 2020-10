Premiera Nothing But Thieves "Moral Panic"

Każda płyta Nothing But Thieves cieszy się wielkim powodzeniem zarówno w sklepach muzycznych jak i serwisach streamingowych. Nowy krążek, "Moral Panic" zawiera 11 nowych utworów. Na płycie znajdują się m.in. single „Is Everybody Going Crazy?”, „Real Love Song”, „Impossible” oraz niedawno wypuszczony utwór „Phobia”.

Album napisany jeszcze przed pandemią jest zaskakująco adekwatny do panującej sytuacji. Płytę można nazwać koncepcyjną, opisującą świat pochłonięty negatywnymi emocjami, złością, ale także nadzieją. Poruszane są tam tematy zmian klimatu, paniki w mediach społecznościowych, politycznego chaosu oraz eskapizmu.

" Tworzenie „Moral Panic” nie zawsze było łatwe. Jest to na wiele sposobów nacechowany politycznie album, ale nie chcieliśmy żeby taki był w stu procentach. To projekt o tym jak wielką presję wywierają informacje na społeczeństwie. To album o ludziach. Nastrój waha się pomiędzy wściekłością i bezsilnością. Jesteśmy nieustannie nastawiani przeciwko nam samym. Nasz strach jest wykorzystywany przeciwko nam. Obecna debata społeczna wymaga od nas, żebyśmy nie szanowali opinii innych osób. Moja prawda jest "prawdziwsza" od Twojej. Żyjemy w internetowych plemionach. Tak mijają nam dni. Czasem pomaga to nam poradzić sobie z bólem. Bo gdzie indziej możemy znaleźć nadzieję i ulgę? Czy mamy jakikolwiek wybór? Czy stać nas jeszcze na to, żeby myśleć samodzielnie? "

– mówi o krążku zespół.Po konsekwentnym wypuszczaniu kolejnych utworów z płyty przez ostatnie kilka miesięcy, single NBT zgromadziły 30 milionów odtworzeń i trafiały na playlisty wielu stacji radiowych. Przed premierą ''Moral Panic” zespół wypuścił EPkę "What Did You Think When You Made Me This Way'' w 2018 roku, a rok wcześniej płytę ''Broken Machine".

Ostatnie kilka lat były dla Nothing But Thieves prawdziwą przygodą. Zespół sprzedał 700 tysięcy albumów i zgromadził 750 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych. Zyskali lojalną rzeszę fanów, dzięki czemu stali się jedną z najbardziej popularnych rockowych grup na świecie. Zespół grał podczas programów prowadzonych przez James’a Corden’a, czy Jimmiego Kimmela oraz podczas wyprzedanych koncertów od Polski po Holandię.