Proletaryat, From Today i Rapto Lapto zapowiedzieli koncert w Warszawie

3 grudnia 2021 w klubie VooDoo w Warszawie zagrają Proletaryat, From Today i Rapto Lapto. Bilety kosztują w przedsprzedaży w sieci Goout 35 złotych, zaś w dniu koncertu 40 złotych.

Proletaryat to legenda polskiej sceny rockowej. Od samego początku poruszając się w estetyce crossover, łączyli perfekcyjnie punk, hard core i metal. Kiedy dodamy do tego, mocne, zaangażowane i bardzo bezpośrednie teksty, łatwo znaleźć odpowiedź z czego wynika ta trwająca do dziś fascynacja zespołem.

From Today powstało w listopadzie 2016 roku. Zespół złożony jest z doświadczonych pasjonatów muzyki z pogranicza hardcore/metal. Uczestniczyli między innymi w takich projektach jak:

Dispel the Crowd, Wounded Knee, Street Chaos, Primal Rage, Łeb Prosiaka. Od marca 2019, wyklarował się skład z obecnym wokalistą Krzyśkiem. zespół szybko zgrał materiał na płytę.

Fot. materiały prasowe

Rapto Łapto to grupa, która powstała w 2018 roku w Radomiu. Obecny skład to 6 osób, Tymek perkusja, Pieczara Bas, Navi Sampler, Miłosz Gitara, Charlie, Redzio Wokale.

Mają za sobą wydanie debiutanckiego albumu pt" Bardzo Fajnie" i swój styl określają jako Hard Rhyme, połączenie Rap/Metal/ HC/elektronika.