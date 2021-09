Pull The Wire pokazał animowany klip do singla "Życie to western"

Tytułowy utwór z najnowszego albumu "Życie to western" zespołu Pull The Wire doczekał się teledysku w formie animowanego lyric video.

Utwór żyrardowskiego zespołu Pull The to połączenie rockowego brzmienia, chwytliwej melodii oraz tekstu z pogranicza poezji i dosłowności. Jest to propozycja, która może przekonać do siebie nie tylko fanów dotychczasowej, raczej mocniejszej twórczości zespołu - to udany eksperyment muzyczny, który mimo odmiennej kompozycji cały czas prezentuje specyficzny charakter grupy.

Koziar, gitarzysta zespołu:

Cały numer powstał na podstawie prostej gitarowej zagrywki, którą słychać na początku utworu. Jednoznacznie kojarzyła się wszystkim z westernem. Postanowiliśmy utrzymać ten klimat, dołożyliśmy gwizdanie, klawisze o hammondowym brzmieniu i “kowbojski” tekst.

Do singla "Życie to western" powstał klip w formie lyric video. Jest to minimalistyczna animacja w klimacie westernowym w wykonaniu Kacpra Celucha. W całej animacji widzimy tylko trzy kolory nawiązujące do okładki albumu - czarny, żółty i czerwony. Połączenie tego zabiegu z niskim klatkażem filmu przywodzi na myśl retro kreskówki i komiksy. Autor klipu wizualnie chciał nawiązać do spaghetti westernów, zwłaszcza sekwencji otwarcia filmu "Dobry, zły i brzydki" Sergio Leone. Teledysk tworzony był w dużej mierze w technice animacji rysunkowej, a także rotoskopowej.

Zespół Pull The Wire jest obecny na polskiej scenie rockowej od 15 lat. Szerszej publice dał się poznać w 2012 roku po premierze teledysku do utworu “Kapslami w niebo”, który stał się nieoficjalnym hymnem ówczesnej akcji “Piwo pod chmurką”. Debiutancki album “W Polsce jest ogień!” oraz wygrana Eliminacji do Przystanku Woodstock 2015 były ich przepustką na największą scenę festiwalową w Polsce.

Ekipa z Żyrardowa ma na koncie setki występów na krajowej scenie klubowej, często pojawia się na rockowych festiwalach muzycznych (Jarocin, CieszFanów, Czad Festiwal, koncerty juwenaliowe największych uczelni, Czochraj Bobra Fest), miała okazję występować też na Ukrainie i w Czechach. Ich ostatnia EPka “Sztuka Przemijania” spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami w branżowej prasie muzycznej (m. in. “Teraz Rock”), a pochodzący z niej singiel promujący “Iluzja” był nominowany do Przeboju Rocku Antyradia.

Najnowsza płyta Pull The Wire zatytułowana “Życie to western” ukazała się 2 lipca 2021 roku. Płyta zawiera 11 rockowych numerów po polsku.