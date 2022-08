Punk w Plenerze w Warszawie

Punk w Plenerze zawita do Warszawy. Już 13 sierpnia 2022 roku Letnią Scenę Progresji wypełnią punkowe dźwięki.Tego dnia stolicę odwiedzą Booze & Glory, The Analogs, Włochaty, Sexbomba, WC, a to jeszcze nie wszystko. Wkrótce do składu dołączą kolejne uznane zespoły.

PUNK W PLENERZE:

Booze & Glory

The Analogs

Włochaty

Sexbomba

WC

Start sprzedaży biletów 9.06 o godz. 12:00.

Wstęp na koncert 13+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 13 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna.