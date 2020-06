Record Store Day 2020: #winylowasobota już 20 czerwca!

Impulsem do zorganizowania akcji #winylowasobota była reorganizacja tegorocznego Record Store Day. Impreza, pierwotnie planowana na kwiecień, po wybuchu pandemii koronawirusa została przesunięta na czerwiec, a ostatecznie podzielona na trzy osobne eventy, które odbędą się w sierpniu, wrześniu i w październiku. Dodatkowo kraje, uczestniczące w akcji mogą zorganizować lokalne wydarzenia – w Polsce jest nim #winylowasobota.

Z tej okazji Record Store Day w Polsce przygotowało 10 polskich tytułów, które będą dystrybuowane w Polsce tylko w sklepach biorących udział w akcji. Na rynek trafi również część zaplanowanych na ten rok albumów zagranicznych, będą to płyty z Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Francji i Niemiec, które te kraje przygotowywały z myślą o RSD. Pełną listę można znaleźć na stronie Record Store Day w Polsce.

Polskie tytuły, przygotowane na winylową sobotę to:

HEY "Że" TOMASZ STAŃKO QUINTET "Music for K" FROM TODAY "From Today" LEBOWSKI "Lebowski plays Lebowski" JANEK PENTZ "Eternity" PERCIVAL "Slavny Tur IV Live 2020" O.S.T.R. "7" ŁYDKA GRUBASA "Rock sam w domu" JOANNA LACHER "Królowa Lasu" BŁOTO "Erozje"

Zobacz także: Record Store Day 2020: Hey i Percival wydadzą limitowane winyle

Zasady, które będą obowiązywać podczas Winylowej Soboty:

1. Tytuły RSD i tytuły dostępne podczas #winylowasobota będą do kupienia stacjonarnie w sklepach biorących udział w RSD.

2. Każdy sklep dokonuje indywidualnych zamówień, co oznacza, że nie w każdym sklepie będą dostępne te same tytuły. Dlatego najprościej zapytać o konkretny tytuł w wybranym sklepie.

3. Sklepy samodzielnie ustalają ceny płyt, dlatego ceny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.

4. Sklepy nie mogą pobierać opłat, zaliczek, przedpłat na tytuły RSD. Jest to niezgodne z zasadami RSD.

5. Także niezgodne z zasadami są rezerwacje tytułów. Podczas RSD każdy, kto chce kupić konkretną płytę, powinien pojawić się w sklepie fizycznie.

6. Tytuły, które zostaną po sprzedaży stacjonarnej, są wystawiane online w późniejszym terminie: w przypadku #winylowasobota będzie to godzina 18:00 tego samego dnia.