Road To Mystic 2022. Wyłoniono zespoły, które zagrają w Gdańsku

Road To Mystic, konkurs zorganizowany przez Mystic Coalition we współpracy z Antyradiem, to droga, która doprowadziła na Mystic Festival dwa zespoły: Comepass i Planet Hell.

W piątkowy wieczór w warszawskim klubie Progresja, przed koncertami Igorrr i Otto Von Schirach, odbył się finał konkursu Road to Mystic. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy cztery prezentacje bardzo różnych zespołów: Asperatus, Comepass, Planet Hell i Source Of Mary. Występy oceniało jury w składzie: Adam Brzeziński (Mystic Production), Łukasz Dunaj (Noise Magazine, Radio 357), Jarosław Anzhellmo Giers (Antyradio), Marek Prezes Laskowski (Progresja) i Jarek Szubrycht (Gazeta Wyborcza, Mystic Festival).

Organizatorzy zdecydowali się zaprosić dwa zespoły. W czerwcu w gdańskiej Stoczni zobaczymy więc Comepass i Planet Hell.

Comepass to poznański kwartet, który swoją muzykę opisuje jako pogranicze grunge'u, rocka progresywnego i metalu alternatywnego. Dobre piosenki, mocne refreny, wyrazisty wizerunek i sceniczna energia – to ich atuty. Niedawno wydali podwójny singel „Reason” / „Grievance”.

Planet Hell są doświadczonymi muzykami, którzy w pod tym szyldem grają od 2014 r. Unikalne brzmienie wykuwają z surowców dostarczonych przez klasyków death, thrash, black metalu i industrialu, a całość spina oryginalny koncept inspirowany dziełami Stanisława Lema, polskiego geniusza science-fiction. Mają już za sobą koncerty u boku m.in. Samaela, Suffocation, Obituary i Pestilence oraz dwie wysoko oceniane płyty: „Mission One” i „Mission Two”.