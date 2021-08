Road To Soulstone Gathering: Zagrają m.in. Sunnata i Belzebong

Knock Out Productions oraz Soulstone Gathering prezentują cykl koncertów Road To Soulstone Gathering, zapowiadających przyszłoroczną edycję festiwalu. Przez całe lato będziemy regularnie spotykać się w Hype Parku, aby zobaczyć łącznie dwunastu polskich artystów. Na krakowskiej scenie wystąpią m.in. The Stubs, Dopelord, Sunnata czy Belzebong.

ROZKŁAD KONCERTÓW CYKLU ROAD TO SOULSTONE GATHERING 2022:

22 VII 2021/ Dopelord + Red Scalp + .Wavs @ Hype Park

@ Hype Park 12 VIII 2021 / Sunnata + ARRM + Inverted Mind @ Hype Park

@ Hype Park 2 IX 2021 / Belzebong + Spaceslug + J.D. Overdrive @ Hype Park

@ Hype Park 9 IX 2021/ The Stubs + CF98 + Only Sons @ Hype Park

Bilety na koncerty są już dostępne na: sklep.knockoutprod.net w cenie:

49 zł - pierwsze 50 sztuk!

59 zł - przedsprzedaż regularna;

69 zł – w dniu koncertu.

Wszystkie koncerty w ramach Road To Soulstone Gathering będą odbywały się w zgodzie z aktualnie panującymi zasadami bezpieczeństwa.