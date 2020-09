Rock na Bagnie 2021: Znamy pierwsze gwiazdy festiwalu

Rock na Bagnie w tym roku niestety musiał być online. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja odbędzie się bez przeszkód w dniach 2 i 3 lipca 2021.

Podlasie odwiedzi, zapowiadany na tegoroczną edycję, legendarny UK SUBS. Będzie to w przyszłym roku ich jedyny koncert w Polsce. UK Subs istnieje już 44 lata, jest jedną z pierwszych grup punkrockowych w Anglii i od samego początku lideruje mu wokalista Charlie Harper, który w maju tego roku skończył 76 lat. Pierwszy raz przyjechali do Polski w 1983 roku na, legendarną już dziś, trasę z Republiką. Harper przebąkuje coś o emeryturze, więc może to być jedna z ostatnich lub ostatnia szansa zobaczenia zespołu na scenie.

Drugiego dnia na scenie zamelduje się natomiast Alvin Gibbs & Disobendient Servants. Gibbs do dziś występuje z UK Subs, kiedyś był też basistą w zespole Iggy Popa i grał w supergrupie Urban Dogs. Jego nowy zespół istnieje od niespełna trzech lat, ale zdążył już wydać dwie płyty „Ghost Train” i „Your Disobedient Servants”. Na każdej znalazły się piosenki nawiązujące do punk rocka w stylu 1977 roku, garage rocka lat 60. i rock’n’rolla. Gibbsowi towarzyszą różni legendarni muzycy (m.in. z zespołów The Damned, Generation X, The Cult, Prodigy), a w Goniądzu zagra z nim perkusista UK Subs Jamie Oliver i gitarzysta Leigh Heggarty znany z The Ruts i Ruts DC.

Więcej informacji o przyszłorocznej edycji festiwalu Rock na Bagnie wkrótce!

Warto również wspomnieć, że Rock na Bagnie został wyróżniony Podlaską Marką 2020 w kategorii „Wydarzenie”, a gala finałowa odbyła się Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. To najważniejsza nagroda przyznawana w województwie podlaskim, więc cieszymy się z tego wyróżnienia.