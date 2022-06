Rockowizna Festiwal 2022 – legendy polskiego rocka na 1 scenie

Zapraszamy na Rockowizna Festiwal, na którym usłyszycie legendy polskiego rocka, już tego lata w 5 miastach. Ideą festiwalu jest łączenie pokoleń przed sceną i w rytm dobrego, klasycznie rockowego grania. Sprawdź, gdzie możesz spędzić rockowy, przyjemny, letni wieczór.

Fot. materiały prasowe

TRASA ROCKOWIZNA FESTIWAL 2022:

GDAŃSK 30.06 - 2.07 PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH

czwartek, 30 czerwca / KULT

piątek, 1 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 2 lipca / STRACHY NA LACHY / PIOTR CUGOWSKI / KASIA KOWALSKA

POZNAŃ 15-17.07 LOTNISKO ŁAWICA

piątek, 15 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 16 lipca / KULT

niedziela, 17 lipca / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / ØRGANEK

WROCŁAW 29-31.07 TOR PARTYNICE

piątek, 29 lipca / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 30 lipca / KULT

niedziela, 31 lipca / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / ØRGANEK

KATOWICE 7.08 PLAC MCK PRZY SPODKU / KULT

KRAKÓW 26-28.08 Plener przy TAURON ARENIE KRAKÓW

piątek, 26 sierpnia / IRA / SZTYWNY PAL AZJI / RÓŻE EUROPY

sobota, 27 sierpnia / STRACHY NA LACHY / KASIA KOWALSKA / HAPPYSAD

niedziela, 28 sierpnia / KULT

Fot. materiały prasowe

Festiwal muzyczny, to także oprawa, miejsce i to, co otacza teren koncertu. Organizatorzy zadbają o klimat, lampeczki, dobre jedzenie... i odpowiednią liczbę nalewaków z piwem. Dodatkowo w Poznaniu teren festiwalu, to teren lotniska Ławica. Strefy gastro budowane są od zera lub przy współpracy lokalnymi punktami, ale dbając o to, aby oferta była naprawdę dobra.

Fot. materiały prasowe

Bilety

Bilet na 1 dzień: 109 zł – strefa STANDARD lub 139 zł – strefa VIP

Karnet na 2 wybrane dni: 179 zł – strefa STANDARD lub 219 zł - strefa VIP

Karnet na 3 dni: 249 zł – strefa STANDARD lub 299 zł - strefa VIP

https://bit.ly/rockowizna-bilety

Punkty sprzedaży: Visualproduction.pl, ebilet.pl, eventim.pl, biletyna.pl.

Fot. materiały prasowe

Doskonała muzyka, wyjątkowe otoczenie, food truck-owa oferta gastronomiczna… to będzie mocno rockowy, letni wieczór spędzony w doborowym towarzystwie.

Patronat medialny: Antyradio