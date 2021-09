Rusza pierwsze wydarzenie z cyklu Jesień z Louder Fest. Kto i gdzie zagra?

Dwa najbardziej rozpoznawalne zespoły w swoim gatunku – Black River (stoner metal) i The Sixpounder (groove metal) ruszają we wspólną trasę.

To będzie szybka akcja! Po to żebyś nie zardzewiał jak liście na drzewach podczas zbliżającej się wielkimi krokami pory roku. Przed Wami trzy koncerty w trzech miastach w Polsce! Już 24, 25 i 26 września w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu rusza pierwsze wydarzenie z cyklu Jesień z Louder Fest.

Pierwsze, ponieważ jeśli „pandemia” pozwoli kolejne mają odbywać się na podobnych zasadach. Będą to trasy koncertowe zespołów, które prezentowały, miały wystąpić (a z różnych powodów się to nie udało) bądź uwaga – pojawią się na zorganizowanych wydarzeniach pod szyldem Louder.

Louder Fest to nie tylko potężne przedsięwzięcia muzyczne, w których mieliście już okazję uczestniczyć. To także klubowe wydarzenia, które pozwolą wam i nam zapełnić czas w oczekiwaniu na kolejną, letnią edycję jednego z głośniejszych (jak sama nazwa wskazuje), metalowych festiwali tłumaczy organizator

Black River to supergrupa powstała w 2008 roku, łącząca chwytliwość i nośność swoich utworów z ciężkimi riffami i charakterystycznym, drapieżnym wokalem. Zespół, który w 2019 roku, po dziesięcioletniej przerwie powrócił niczym Feniks z popiołów ze świetnym albumem „Humanoid”. Udowadniając z rock'n'rollowym przytupem, że ich stoner/hard rockowo-metalowe brzmienie nie straciło na świeżości, którą słyszeliśmy na debiutanckim albumie. Pewne jest to, że zbliżające się koncerty tego zespołu ucieszą spragnionych brzmień fanów Czarnej Hańczy, a energiczny Maciej Taff wyciśnie z was siódme poty.

The Sixpounder najbardziej wyrazisty w naszym kraju zespół wykonujący groove modern melodic metal, który rozpoczął swoją działalność koncertową w 2008 roku. Reprezentanci wrocławskiej ziemi dysponują imponującym dorobkiem scenicznym - grali na największych scenach w Polsce i po za granicami naszego kraju. W swojej twórczości łączą surowe, metalowe brzmienie z melodyjnością i odrobiną elektroniki, spięte klamrą wokalną bardzo utalentowanego i charyzmatycznego frotmana. Ich koncerty to jeden wielki sześcio funtowy ładunek energii. Ostatnim wydawnictwem zespołu jest utwór "Life Is Killing Me", który jest pierwszym singlem z nadchodzącej płyty "Killer King".

Wydarzenia:

24.09 - Kraków, Klub Kwadrat

25.09 - Wrocław, A2

26.09 - Poznań, uBazyla

Bilety:

Early Birds - 49 zł

II pula - 59 zł

Bramka i w dniu koncertu - 69 zł