Sinplus z nowym singlem "Dark Horse Running"

Szwajcarski duet Sinplus wraca z rock’n’rollowym singlem zabarwionym punkowym charakterem. W „Dark Horse Running” Gabriel i Ivan Broggini chwytają się surowego gitarowego brzmienia, by oddać dziki i wolny przekaz piosenki. Utwór zapowiada kolejne wydawnictwo zespołu.

Po sukcesie singla "Break The Rules", który grany był przez rockowe radiostacje w całej Europie, w tym również w Polsce, oraz po serii koncertów klubowych i na festiwalach, w ramach których Sinplus wystąpili w Warszawie i Gdańsku (Soundrive Festival), zespół rozpoczyna kolejny rozdział w swojej karierze. „Ta piosenka pojawiła sie znikąd. Zagraliśmy festiwal w Niemczech i poczuliśmy wenę. Chwyciliśmy za instrumenty i w jedną noc napisaliśmy numer” – opowiadają muzycy.

„Dark Horse Running” to prosty ale i mocny komunikat: bycie outsiderem jest bardzo ekscytujące. Jest to pierwszy numer Sinplus, w którym pojawiają się goście: Jessica Childress (Rod Stewart, Elisa) i Sharlotte Gibson (Nine Inch Nails, Iggy Pop, Aerosmith).

Singiel jest zapowiedzią nowego wydawnictwa Sinplus, które ukaże się jeszcze w tym roku.