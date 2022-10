The Real McKenzies na jedynym koncercie w Polsce

21 stycznia 2023 w klubie Progresja wystąpi The Real McKenzies. Bilety w cenie 80 zł w przedsprzedaży są dostępne na progresja.com.

Ciężko uwierzyć, że The Real McKenzies istnieją już od 30 lat. Zespół założony w 1992 roku przez kanadyjsko-szkockiego poetę i punkowca Paula McKennzie doskonale łączy celtycko-folkowe motywy z punkową energią i buntem. W ich muzyce tradycyjne instrumenty akustyczne takie jak dudy szkockie spotykają się z przesterowaną gitarą i galopującą perkusją. Gdy dodamy do tego niemal gawędziarskie teksty, otrzymamy szaloną mieszankę muzyczną, która od wielu lat jest znakiem rozpoznawczym The Real McKenzies na całym świecie.

Fot. materiały prasowe

W swojej długiej karierze zespół nagrał 11 albumów studyjnych, utrzymanych w swoim charakterystycznym stylu. Dyskografię kanadyjsko-szkockiej formacji zamyka obecnie „Bear & Loathing”, który krytycy zgodnie okrzyknęli powrotem chłopaków do swojej najlepszej formy.