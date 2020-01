The Rumjacks na 6 koncertach w Polsce

Już w marcu 2020 do Polski powróci znana m. in. z Przystanku Woodstock, festiwali w Jarocinie i Cieszanowie oraz wielu koncertów klubowych w całym kraju, australijska formacja The Rumjacks. Muzycy w ramach polskiej części „Saint Patrick’s Tour 2020” pojawią się aż w sześciu polskich miastach.

22 Marca, Niedziela - Zabrze, CK Wiatrak

24 Marca, Wtorek - Warszawa, Hydrozagadka

25 Marca, Środa - Białystok, Zmiana Klimatu

26 Marca, Czwartek - Gdynia, Ucho

27 Marca, Piątek - Zielona Góra, Kawon

28 Marca, Sobota - Poznań, U Bazyla

Supportem podczas koncertów w Zabrzu, Zielonej Górze i Poznaniu będzie zespół The Sandals. W Warszawie, Białymstoku i Gdyni przed The Rumjacks wystąpią Molly Malone’s.

Zespół The Rumjacks w ciągu ostatnich 10 lat działalności wyrobił sobie silną markę i zaliczany jest do światowej czołówki celtyckiego punka. Muzyka The Rumjacks oprócz gitar elektrycznych i perkusji łączy tradycyjny flet, banjo, bouzuki i bodhrán. Razem tworzy to niepowtarzalny klimat i charakter występów.