The Sisters of Mercy wystąpi w Warszawie

The Sisters of Mercy wystąpi w warszawskim klubie Progresja 15 maja 2022 r. (niedziela). Bilety w cenie 120 zł (przedsprzedaż) dostępne są na stronach: goout.pl, progresja.com, bilety24.pl, ticketmaster.pl i going.pl.

The Sisters of Mercy założono w Leeds (Wielka Brytania). Do dziś zespół nagrał trzy albumy: "First and Last and Always" (1985 r.), "Floodland" (1987 r.) oraz "Vision Thing" (1990 r.). Każdy z albumów prezentuje odmienny styl muzyczny, każdy z nich został nagrany w innym składzie. W realizacji płyt zawsze uczestniczy Andrew Eldritch, który programuje również automat perkusyjny – słynny Dr Avalanche. Oprócz tego artysta pozostaje autorem tekstów i producentem utworów grupy.

Założycielami zespoły byli: Eldritch oraz Gary Marx, ich motywacja była prosta jak gitarowy riff – chcieli usłyszeć siebie w radiu. Nazwę zespołu zaczerpnęli od piosenki Leonarda Cohena pt.: "Sisters of Mercy".

Kiedy do składu dołączył Wayne Hussey, nagrano pierwszy album. Płyta zyskała sporą popularność, osiągając 14 miejsce na liście Billboardu. Dla grupy działającej na scenie niezależnej był to ogromny sukces. Kolejne lata działalności The Sisters of Mercy to kolejne płyty, trasy koncertowe, przebojowe single („More”, „Temple of Love”, „This Corrosion”, „Dominion/Mother Russia”), zmiany składu zespołu oraz skandale. Począwszy od lat 90. zespół wydaje kompilacje lub wznowienia swoich płyt, skupiając się przede wszystkim na koncertach. Składy muzyków ulegają modyfikacjom.