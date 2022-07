Ukraiński festiwal Faine Misto odbędzie się podczas Festiwalu Rockowa Noc w Rzeszowie

17. edycja Rockowej Nocy – rzeszowskiego festiwalu muzycznego zaprasza do współpracy twórców ukraińskiego festiwalu Faine Misto i Respublica. W efekcie w Rzeszowie - “Mieście-Ratowniku”, zostanie zorganizowany wyjątkowy festiwal “Rockowa Noc x Faine Misto”. Wydarzenie odbędzie się 26-28 sierpnia 2022 roku na terenie Miasteczka Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.

Rockowa Noc to rzeszowski najmocniejszy brzmieniowo festiwal z długoletnimi tradycjami. Co roku jego program składa się z Przeglądu Zespołów Konkursowych, które walczą o statuetkę Tadeusza Nalepy i koncertów gwiazd. W tym roku tych ostatnich będzie więcej niż dotychczas. To nie jedyne zmiany – Estrada Rzeszowska i agencja ARTO Music&Media nawiązały współpracę z jednym z największych ukraińskich festiwali muzycznych i zarazem jedną z największych plenerowych imprez w środkowo – wschodniej Europie – festiwalem Faine Misto.

Rockowa Noc x Faine Misto: Rock ma moc

W zeszłym roku przez teren Fainego Mista przewinęło się ok. 80 000 uczestników. Festiwal - nazywany przez fanów „Terytorium Wolnych Ludzi” - słynie z fenomenalnej atmosfery i produkcyjnego rozmachu. W tym roku miał świętować swoje 10-lecie. Niemal od początku wojny zespół organizatorów Festiwalu Faine Misto zbierał fundusze na rzecz obrony Ukrainy. Przez trzy miesiące zakupiono i przekazano walczącym obywatelom pomoc o wartości ponad 30 mln hrywien. Na tym jednak nie koniec. Komitet organizacyjny Fainego Mista postanowił zorganizować wyjątkową, charytatywną edycję festiwalu, która pomoże zgromadzić dodatkowe środki dla broniącej się Ukrainy oraz rodzin rannych i poległych żołnierzy.

Organizacja bezpiecznego festiwalu na Ukrainie jest obecnie niemożliwa. Stąd pomysł na nawiązanie ponadgranicznej współpracy z polskim miastem Rzeszów i kooperację z 17. edycją festiwalu Rockowa Noc.

Rzeszów to miasto, które od początku wojny gościło najwięcej szukających schronienia Ukraińców. Wg oficjalnych danych statystycznych z kwietnia 2022 roku, na skutek wojny, populacja miasta wzrosła o 53%. 22 maja 2022 roku, postanowieniem Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, stolica Podkarpacia została uhonorowana tytułem "Miasta-Ratownika".

Fot. materiały prasowe

Rockowa Noc x Faine Misto: Bogaty line-up i zbiórka na szczytny cel

Pierwotnie Rockowa Noc miała trwać dwa dni. W wyniku współpracy mocnego grania w Rzeszowie będzie można słuchać o jeden dzień dłużej, tj. od 26 do 28 sierpnia. Pierwszego dnia festiwalu usłyszymy artystów zaproponowanych przez Faine Misto, między innymi zespoły IGNEA, Sick Solution i Space of Variations. 27 i 28 sierpnia na festiwalowej scenie zagrają z kolei Mr Pollack, KSU, Proletaryat, Jesus Chrysler Suicide, Dezerter, Tides from Nebula, Turbo i Riverside. Dochód ze sprzedaży biletów na pierwszy dzień festiwalu będzie w całości przekazany na pomoc Ukrainie, drugiego i trzeciego dnia na terenie festiwalu będą natomiast prowadzone zbiórki na ten cel.

Rock City w Rzeszowie

Rockowa Noc x Faine Misto to nie tylko koncerty. Teren festiwalu, a jest nim Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej, zmieni się w Rock City – miejsce z polem namiotowym i strefami różnych rockowych aktywności, o które zadbają między innymi wspierający Faine Misto interdyscyplinarny ukraiński festiwal Respublica i Arto Music&Media – partner strategiczny Rockowej Nocy.