Uratuj lato z CieszFanów Festiwalem

Corocznym elementem festiwalu jest poprzedzający go przegląd kapel, w którym niszowe zespoły mają okazję pokazać się większej publiczności. W tym roku do przeglądu internetowego dostało się 8 zespołów, spośród których festiwalowicze wybrali za pomocą głosowania internetowego 2 kapele, które zagrają na tegorocznej edycji CieszFanów Festiwal. Zwycięzcami zostały grupy Klangor oraz Transgresja. Jeden dodatkowy zespół został wybrany przez komisje festiwalową i jest nim zespół 4dziki.

Eko festiwal

W tym roku organizatorzy wydarzenia starają się, aby CieszFanów przykładał ogromną wagę do kwestii ekologii, dlatego wśród partnerów festiwalu znajdziemy takie organizacje jak Każda Puszka Cenna, która jest paneuropejskim projektem, który działa od 2017 po to, by 100% puszek aluminiowych, dzięki poprawnej segregacji, wracało do obiegu. KPC edukuje poprzez zabawę i tworzy klimat przyjazny recyklingowi puszek.

Kolejnym eko akcentem będzie udział „Operacji Czysta Rzeka”, która jest pierwszą w historii skoordynowaną akcją społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Na festiwalu również będzie dbała o czystość rzek i jednocześnie poszerzała edukację ekologiczną uczestników festiwalu.

City NGO

Jak co roku na festiwalu nie może zabraknąć namiotu City NGO, który prowadzić będzie m.in. spotkania z cyklu „Otwarte Głowy”, czyli dyskusję z muzykami, poetami i działaczami społecznymi. Dodatkowo podczas tegorocznej edycji festiwalu planowany jest wieczór filmowy zorganizowany pod gołym niebem.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Festiwal jest otwarty dla wszystkich, również tych najmłodszych. Na jego terenie działa wioska dla dzieci, która zapewnia atrakcje i zabawy. Co więcej, przez cały czas trwania festiwalu, przed oficjalnymi koncertami będzie możliwość ochłodzenia się w kąpielisku „Wędrowiec”. Nową atrakcją w tym roku będzie pokaz fireshow, który w sobotę po ostatnim koncercie zamknie CieszFanów Festiwal 2021.

Wyjątkowa forma festiwalu

Tak jak w zeszłym roku, CieszFanów Festiwal stawia na sprawdzoną i cieszącą się dużym uznaniem hybrydową formę. Część koncertów i wydarzeń np. rozmów z cyklu Otwarte Głowy w City NGO będą transmitowane na żywo i udostępniane na Facebooku i YouTubie. Festiwalowicze, którzy zdecydują się spędzić kilka dni lata na CieszFanów Festiwalu, będą mogli oglądać koncerty zarówno spod sceny, jak i z własnego namiotu w myśl zasady „twój namiot twoim królestwem”.

