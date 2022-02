VIII Spotkanie Klasycznych Triumphów 2022 ponownie we wrześniu

Na pierwszy weekend września zaplanowano ósmą już edycję Spotkania Klasycznych Triumphów, które tym razem odbędzie się w Beskidzie Sądeckim, a bazą imprezy będzie Hotel Wierchomla.

Zgłoszenia do imprezy już ruszyły i z każdym dniem ubywa miejsc, więc jeśli jesteście posiadaczami Triumpha Bonneville’a, Thruxtona, Scramblera, Bobbera, Speedmastera, Rocketa czy Thunderbirda i chcecie spędzić weekend (2-4.09) w towarzystwie innych właścicieli tych motocykli to nie ma co zwlekać z decyzją. Szczegóły jak się zapisać na SKT znajdziecie na stronie: www.klasycznytriumph.pl w zakładce spotkanie-regulamin.

Fot. materiały prasowe

Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji, ale najważniejszą z nich będzie sobotnia trasa o długości około 150 km po Beskidzie Sądeckim. Motocykliści odwiedzą m.in. Tylicz, Wysową-Zdrój i Stary Sącz. Autorem trasy jest Mariusz Nędzyński. Nie zabraknie też testów najnowszych modeli Triumpha udostępnionych przez Triumph Polska oraz Triumph Katowice i Triumph Kraków. Tradycyjnie wieczorem odbędzie się wspólna kolacja grillowa.

Na niedzielę zaplanowano kolejny, krótszy wyjazd, który śmiało będzie można połączyć z drogą powrotną do domu. Z Wierchomli uczestnicy przejadą do Słotwiny Arena, gdzie wjadą kolejką na górę i odbędą spacer wśród koron drzew na wieżę widokową o unikalnej, drewnianej konstrukcji. Można stamtąd podziwiać panoramę na cały Beskid Sądecki.

Spotkanie Klasycznych Triumphów to impreza, której pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w Lanckoronie. Obecnie co roku bierze w niej udział koło 150 osób zarażonych wspólną pasją do angielskich maszyn.