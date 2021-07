VIII edycja Memoriału Ronniego Jamesa DIO w Warszawie

Już 12 sierpnia 2021 na letniej zewnętrznej scenie Klubu Rejs w Warszawie odbędzie się koncert memoriałowy poświęcony jednemu z największych artystów rocka i metalu - Ronniemu Jamesowi Dio. W trakcie koncertu wystąpią muzycy Scream Maker, Another Pink Floyd, White Highway i MadRise oraz goście, wśród nich Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka.

Sebastian Stodolak, wokalista Scream Maker i koordynator koncertu:

To będzie ponad dwie godziny różnorodnej i energetyzującej muzyki z czasów Black Sabbath, Rainbow i DIO, czyli trzech najważniejszych zespołów Ronniego. Usłyszycie nieśmiertelne hity z “Heaven and Hell” na czele, a także mniej znane utwory. Na scenie wystąpi co najmniej czterech wokalistów, ale nie obędzie się bez niespodzianek, o których będziemy informować na naszym fanpage’u.