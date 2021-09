X Memoriał Jona Lorda odbędzie się już niedługo w Warszawie

Jubileuszowa edycja to powrót zespołu Made in Warsaw do klubu Hybrydy. To także okazja do spotkania z purpurową magią i wieloma wspaniałymi muzykami i wokalistami. Memoriał Jona Lorda odbędzie się 21 października w Warszawie.

Zespół przygotował multum niespodzianek repertuarowych. Pojawią się utwory, których na próżno szukać w setlistach koncertowych Deep Purple. Za to obowiązkowe klasyki - wśród nich "Black Night", "Hush", czy "Smoke on the water" – zyskają nowe odcienie dzięki udziałowi gości specjalnych. Na scenie Hybdryd pojawią się m.in. Grzegorz Kupczyk (CETI), Andrzej Zieliński (Skaldowie), Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) czy Sierściu (4szmery) – informacje o kolejnych gościach podamy wkrótce.

Na koncercie swoją premierę będzie miał utwór „Chory Sen”, autorska kompozycja nagrana specjalnie na tę okazję.